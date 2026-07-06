Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: "Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino"
El actual entrenador del PSG se emociona al estrenar el nuevo espacio del Rinconín, junto a su familia: "No estoy acostumbrado a tantos elogios, me he visto un poco superado"
A reventar de gente para ver al que, muy seguramente, sea el mejor entrenador del mundo en estos momentos. Y no solo porque la nueva playa verde de Gijón estuvo hasta la bandera para ver en vivo y en directo a Luis Enrique. El actual entrenador del PSG y exjugador del Sporting fue el absoluto protagonista del estreno del nuevo espacio del Rinconín. Una nueva zona que se suma a otras como Naval Azul o en la Pecuaria y que consta de de 5.738 metros cuadrados, de los cuales el 84% son de zona de descanso. Acompañado de su familia y con una bandera de Gijón, el técnico se mostró muy ilusionado. "Buenos días a todos", arrancó a decir y ya con solo esas dos palabras la lluvia de aplausos en esta jornada de ola de calor fue tremenda.
La familia y la tierra
"No estoy acostumbrado a tantos elogios, me he visto un poco superado. Pero creo que todos los que me conocen...", prosiguió "Lucho" que tuvo que hacer una pausa tras emocionarse. "Todos los que me conocen saben de la importancia que tienen para mí dos cosas. La familia y mi tierra", siguió el entrenador asturiano, otra vez acompañado de aplausos. Luis Enrique advirtió que no tenía ningún discurso preparado y que todo lo que venía a continuación era improvisado.
"Estoy en uno de los mejores espacios y espero que lo disfruten los gijoneses. Vivo por aquí cerquita así que estaré vigilando", añadió con su característico sentido del humor. "Es un orgullo ver reflejado mi nombre en esos postes", contó para volver a tener que pararse de la emoción. "No sé si voy a ser capaz, perdonar", tuvo que decir. "Mi nombre aparece ahí, pero no veo mi nombre. Veo el de mis padres", añadió Lucho, otra vez emocionado y arropado, como no, por los aplausos de la ciudad.
El agradecimiento a sus padres
"Ellos fueron dos personas que dejaron su pueblo para venir a Gijón en los setenta y dar una oportunidad a sus hijos. Siempre han sido mi faro y mi referente. No son famosas, pero con su humildad y trabajo me enseñaron el camino", agregó.
Antes habló el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, quien describió a Lucho como un gijonés de Pumarín. "Ha conquistado todo lo que su profesión le permite y nunca ha olvidado sus orígenes", dijo. También, la alcaldesa, Carmen Moriyón, le elogió. "Gracias por ensenarnos que se puede ser fuerte y humano. Exigente y sensible"
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