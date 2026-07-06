La lonja ruló en junio 243.000 kilos de bonito, un 60% más que en 2025

Lonja Gijón-Musel ha comenzado con mejor pie que el año pasado la costera del bonito, una de las principales campañas en la rula gijonesa. La lonja cerró junio habiendo rulado 243.000 kilos de túnidos, un 60% más que los 152.000 que había subastado el año pasado hasta la misma fecha.

Y eso a pesar de que este año el bonito se hizo esperar. Si en 2025 la primera subasta tuvo lugar en el mes de mayo, en 2026 la primera subasta de esta costera en Gijón llegó casi mediado el mes, el pasado 11 de junio, con la descarga de 2.217 kilos capturados entre Santander y Galicia por el pesquero "María Digna Dos", que llegó a alcanzar un precio máximo de 60,70 euros el kilo en la primera tina que se ruló, adquirida por Pescados Basilio.

El año pasado Lonja Gijón-Musel subastó 1,43 millones de kilos de bonito, que supusieron más del 20% de la facturación total en el año. Las subastas de bonito en El Musel se prolongaron el año pasado hasta el mes de octubre.

Balance de bocarte

Si la costera del bonito ha comenzado con buen pie en Gijón, la otra campaña de mayor importancia para la rula gijonesa, la del bocarte, también está dejando un buen sabor de boca, con más de 3,8 millones de kilos subastados en el primer semestre del año.

La mayor parte de los barcos que descargan en Gijón sus capturas pertenecen a flotas de otras comunidades autónomas. En el caso del bonito, tienen especial importancia para el resultado en la rula gijonesa las ventas de los barcos que faenan utilizando cebo vivo, barcos de tanqueo, que encuentran en El Musel aguas adecuadas para mantener con vida a los bocartes que utilizan como cebo.

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También venden barcos que utilizan el arte de la cacea, con cebos artificiales. Unos y otros pescan de una forma artesanal y sostenible, muy diferente de la que utilizan flotas de otros países, como son Francia e Irlanda, que pescan el bonito con redes de arrastre.