Lorena Gallego, nueva jefa de Cirugía Maxilofacial del Hospital de Cabueñes: "Somos un equipo ilusionado y joven"

Lorena Gallego López (Gijón, 1979) es la nueva jefa de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario de Cabueñes y del conjunto del Área de Salud III Oriente. Releva en el cargo a Nicolás Calvo, quien se había jubilado en enero de 2025, fecha en la doctora Gallego asumió la jefatura en funciones.

Licenciada y doctora en Medicina por la Universidad de Oviedo, Lorena Gallego acumula un amplio currículum como cirujana y también como investigadora. Hace ahora un año, realizó, junto a su colega Alba Novoa, la primera cirugía maxilofacial asistida por robot en Asturias.

Pocos meses antes, había impulsado con su compañera Laura Rúa una práctica mínimamente invasiva, sialoendoscopia, que permite eliminar cálculos salivales sin extirpar la glándula obstruida.

Asimismo, ha ejercido como investigadora principal en un proyecto de investigación con células madre dirigido a regenerar hueso (en colaboración con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias), y así poder reconstruir defectos óseos producidos por tumores o traumatismos.

"Vocación de innovación"

En una especialidad médica tradicionalmente masculina, Lorena Gallego inicia esta nueva etapa “con la satisfacción de formar parte de un servicio de Cirugía Maxilofacial integrado por un equipo joven e ilusionado, con vocación de innovación y mejora continua”, según ha explicado en la mañana de este lunes a LA NUEVA ESPAÑA.

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La especialista se muestra convencida de que la integración del Área de Salud III (que incluye los hospitales de Cabueñes, Valle del Nalón y Arriondas) “nos brinda una excelente oportunidad para seguir creciendo y consolidando el proyecto de servicio”.