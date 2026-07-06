"M-Clan" deslumbra en Metrópoli a base de clásicos poniendo el broche de oro al festival

Por todo lo alto cerró "M-Clan" Metrópoli con un concierto que hizo vibrar a miles de personas y que puso el broche de oro al festival. Mucho antes de que sonara la primera nota, la explanada ya estaba completamente llena. La cantidad de gente dificultaba el paso para poder caminar entre el público, que esperaban con muchas ganas al grupo entre silbidos, gritos de bienvenida y una gran ovación que entregaron cuando aparecieron los integrantes en el escenario.

Sobre la hora, empezó a sonar "Calle sin luz", dando el pistoletazo de salida a una noche en la que sin duda se reflejó la energía de la banda y la entrega absoluta de los presentes. Durante el concierto no faltaron algunos de los temas más conocidos de la banda, como “Para no ver el final”, “Llamando a la Tierra”, “Miedo” o “Carolina”, que fueron cantados de principio a fin. Carlos Tarque, vocalista, quiso agradecer el cariño recibido dedicando unas palabras al público: “Es un placer estar aquí con vosotros, amigos y amigas”, expresó, provocando una nueva y gran ovación entre los asistentes.

La actuación destacó por un ambiente muy animado y puramente rockero, con el público acompañando cada canción con palmas al ritmo de la música, y coreando prácticamente todo el repertorio. Los numerosos solos de guitarra fueron otro de los grandes protagonistas de la noche, siendo respondidos con fuertes aplausos y gritos de admiración. Entre los asistentes, Alejandro Gaona aseguraba no poder decir cuál era su canción predilecta porque le gustan todas. ”Este grupo tiene un montón de canciones buenas, no puedo decir cuál es mi favorita”, señalaba.

Por su parte, Arancha Puerto no dejó de cantar y entregarse por completo durante toda la actuación: “Lo estoy disfrutando muchísimo porque "M-Clan" tiene un directísimo, podríamos decir que tiene un directo muy potente. Hace 30 años que les escucho, desde la primera vez que vinieron a Gijón a la plaza de toros. Me encantan", afirmó con una sonrisa de disfrute permanente en la cara.

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La canción favorita entre el público sin lugar a duda era “Sopa fría” y “Carolina” dos temas que se hicieron esperar, pero que por las innumerables voces que acompañaron demostraron que todavía permanecen en la memoria de muchos.