El Monte Deva se refuerza como área de ocio y atractivo para el ecoturismo en Gijón: "Será un parque de referencia en Asturias"

Tras completar importantes proyectos de renaturalización dentro del casco urbano con "Gijón Ecoresiliente", y al margen de actuaciones ya en marcha en parques y zonas verdes , la concejalía de Medio Ambiente ha fijado su mirada mas estratégica en el Monte Deva. No solo es uno de los grandes espacios verdes de la periferia de la ciudad con más de dos millones de metros cuadrados. También es un ámbito lleno de equipamientos públicos, desde el centro de interpretación de la naturaleza al apiario municipal pasando por el observatorio astronómico. Y un punto de mirada al pasado a través de sus restos arqueológicos. Sobre la mesa ya está la propuesta de elaboración de un plan director que marque su impulso y transformación en los próximos años. Es el primer paso.

"Es innegable que las más de 220 hectáreas del Monte Deva son uno de los espacios naturales de titularidad municipal más notables y merecedores de protección que tiene Gijón. Es un lugar único, que creo que el Ayuntamiento de Gijón debe impulsar decididamente en los próximos años para convertirlo en uno de los parques naturales de referencia en Asturias", explica el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles.

El observatorio astronómico. / Marcos León

Desde el punto de vista medioambiental la intención central pasa por definir el proceso de sustitución progresiva de eucaliptos por hayas, carbayos, tilos, arces, fresnos, olmos y abedules para tener un verdadero bosque cantábrico. Pintueles tiene claro lo que se quiere conseguir: "Vamos a buscar hacer un ejercicio de ecología histórica que nos permita “viajar al pasado” y devolver este ecosistema al estado que tenía antes de que huella humana lo transformara".

Pero también está el reto de ordenar y ampliar sus usos para, explica el edil , impulsar el aprovechamiento del Monte Deva "tanto como una zona de ocio familiar, lúdico y deportivo para el disfrute de todos los gijoneses pero también como una zona con una innegable autenticidad y atractivo para el ecoturismo".

Gestión de infraestructuras

Además, a los redactores del plan director de gestión del Monte Deva –que ahora mismo está en proceso de licitación– les tocará actualizar los planes de gestión de incendios y de control de residuos. Al tiempo, deben definir un plan de accesibilidad que analice las comunicaciones del ámbito con el casco urbano y el resto de la zona periurbana y donde a partir del cálculo de la capacidad de acogida del monte se evalúen posibles limitaciones de acceso.

El proyecto incluye hacer un estudio completo de la fauna, flora y micología del ámbito prestando especial atención tanto a la presencia de especies protegidas como invasoras y concretar un plan de gestión de infraestructuras donde se tenga en cuenta el apiario, el observatorio astronómicos y el centro de interpretación pero también las balsas de agua, el almacén municipal, las áreas recreativas, las sendas y todo el mobiliario diseminado por el parque.

El exterior del centro de interpretación de la naturaleza. / Marcos León

Uno de los requisitos que la concejalía de Rodrigo Pintueles le impone a los redactores del plan es que su propuesta genere sinergias con el Plan director de Naturalización Urbana, aprobado en el Ayuntamiento hace unos meses y que compromete unos 264 millones en 20 años en acciones que conviertan Gijón en una ciudad resiente. Este plan de naturalización se diseñó como guía para orientar todas las políticas, acciones y estrategias en materia de infraestructuras verdes y patrimonio natural a desarrollar hasta 2045.

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La apuesta municipal por el Monte Deva escribió un capítulo importante en 1984. Entonces se encargó un estudio que permitiera definir que posibilidades tenía esa zona de monte para convertirse en parque natural y zona de recreo. Un año después el Ayuntamiento firmaba un convenio con el gobierno del Principado de Asturias para iniciar la transformación del Monte Deva aprovechando la financiación de un programa regional para la adecuación de zonas recreativas en terrenos forestales próximos a núcleos de población. El trabajo arrancó en los 80 pero fue en 1992 cuando se elaboró un primer plan director del que han ido emanando todos los elementos que conforman el actual parque del Monte Deva.