El mundo del rally, golpeado por la muerte del joven gijonés Jorge Villa en Carreño: "Es un palo muy duro"

La fatalidad quiso que el accidente se produjese donde se encontraba apostado, para sacar fotos, Jorge Villa, el popular aficionado al motor gijonés de 37 años que perdió la vida este sábado en el Rallysprint de Carreño. El coche saltó en un cambio de rasante y se salió de la vía en un momento que fue recogido por otros aficionados que se encontraban en la zona. Las imágenes muestran cómo, a la altura del kilómetro seis de la CE-2, en la parroquia de Logrezana, cerca de la casa Pedregal, el coche número ocho de la competición, con Antonio García al volante y Perla Gabriela Gómez como copiloto, se eleva del suelo durante unos instantes. Debido a la alta velocidad, el vehículo no gira a tiempo y se sale del recorrido. Villa sacaba fotos justo en ese punto. El impacto fue fatal.

La trágica colisión provocó que la prueba, organizada por la escudería Candás Competición, se cancelase al momento. Villa tuvo que ser excarcelado, pero murió en el acto. El piloto y la copiloto fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias, donde continúan en observación, estables y conscientes. "Ha sido un palo muy duro para ellos y están pasando un mal trago. Les ha tocado sufrir esta desgracia haciendo su deporte y cumpliendo todas las normas", reconocía Carlos Márquez, presidente de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, que, cuando ocurrió el suceso, se encontraba en Vigo presenciando otra prueba.

"Nadie quería esto y es algo que siempre remarcamos, que los espectadores sean conscientes de en qué lugares se pueden poner y en cuáles no. Mandar todas mis condolencias a la familia y amigos porque es un momento muy duro", transmitía Márquez, quien, desde el primer momento, fue informado de lo que había ocurrido y de si se había producido alguna falla en la seguridad de la prueba. "Pude confirmar por las personas de la organización que el plan se había seguido a rajatabla. Sin embargo, por las cámaras de los coches y fotografías vimos que en ese punto se volvía a poner la gente, cuando se había advertido de que no", lamenta Márquez, apelando a que es la responsabilidad de los espectadores "la mejor medida de protección".

El Rally de Carreño es una competición puntuable dentro del Campeonato de Asturias de Rallysprint. Para este tipo de carreras, la gestión de las medidas de seguridad comienza "80 o 90 días antes de que se celebre", confirma el presidente de la Federación. "Esto es solo en el caso de que el recorrido de la prueba sea nuevo, si el tramo es el mismo de otros años, no hace falta", matiza Márquez. En este caso, en 2025 la prueba había sido cancelada a un mes de su celebración por motivos de cupo de inscripción de equipos.

Dos meses antes del evento, la organización traslada el programa de seguridad a la Federación para su aprobación. Una vez se acepta, se da paso a la tramitación de expedición de los permisos. Es el propio organizador el que se encarga del montaje de la seguridad en los días previos, comprobando qué puntos hay que marcar como peligrosos y qué zonas son óptimas para que se sitúe el público, siempre numeroso en Asturias. El día de la carrera hay dos vehículos encargados de que se cumplan las normas. Por un lado, el del delegado de seguridad y, por otro, el llamado coche cero. Ambos realizan varias pasadas previas al comienzo, pero son los radares y los comisarios, colocados en las zonas claves, los que realizan el control mientras los vehículos están en marcha. El punto del fatídico accidente era uno de los peligrosos.

"Es imposible tener el cien por cien del público cubierto, pero como en cualquier evento deportivo. Al final, en lo que más tenemos que incidir es en concienciar a los espectadores para que se sitúen en los lugares acordados y que sean ellos mismos los que, si ven una infracción, den el aviso en caso de que no haya un comisario en la zona", remata Márquez, recalcando que, "en las últimas dos décadas, solo hemos tenido que lamentar dos muertes".

Pese a que los trabajadores del Rallysprint Carreño retiraron a personas de la zona donde, minutos después, sucedió el accidente, fue la mala fortuna la que quiso que ese vehículo número ocho perdiera el control justo donde estaba Jorge Villa con su cámara. Su fallecimiento ha dejado un gran vacío en su círculo cercano. Trabajador de Arcelor, hizo de su pasión por la fotografía parte de su trabajo y colaboraba con el local de copas Bulevar de Gijón. También realizaba trabajos para modelos y en competiciones de rally.

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Muchas muestras de cariño

Conocido en el entorno del motor, las redes sociales se llenaron de condolencias y de desgarradoras palabras de adiós a Jorge Villa. "Hasta pronto amigo mío. Todavía no me lo puedo creer, siempre se van los mejores y tú eras uno de ellos", escribía el piloto asturiano Berty Castro. También se unió a los mensajes el DJ Dani Vieites: "Si algo estoy aprendiendo esta temporada, es que la vida tiene una forma muy dura de enseñarnos que todo es efímero. En un segundo puedes perder a un amigo, cambiar de rumbo o ver cómo todo aquello que querías se derrumba. Tú nunca te marcharás de mi recuerdo. D.E.P. Amigo", publicó el músico. Desde la escudería Candás Competición, la organizadora del rally de Carreño, lamentaron "profundamente" el trágico suceso. "Podemos estar orgullosos de trabajar en pro de este deporte y su afición, pero hechos como el de hoy (por el sábado) son duros de asimilar. Queremos agradecer el apoyo y ayuda mostrada por las escuderías amigas que trabajan con nosotros en la prueba, equipos y aficionados. Jorge, descansa en paz", manifestaron, sumándose a las muchas muestras de aprecio hacia el fotógrafo gijonés.