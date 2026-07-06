"No pedimos un imposible, que nos reciban y tres ayudantes a media jornada": el grito de las cocineras de las escuelinas de Gijón

"Yo estoy aquí por vocación pero hay veces que lo único que quieres es quitarte el uniforme y marcharte a tu casa porque no puedes más. Sabes que no das para todo y empiezas a llorar". Es el testimonio de Cruz Valderrey, cocinera de una de las 14 escuelas infantiles de la red del Ayuntamiento. Junto a su Mónica Cosío acompañó al portavoz de IU, Javier Suárez Llana, en la presentación de la iniciativa plenaria que llevará al Pleno las reivindicaciones del colectivo. Unas peticiones que en el corto plazo se concretan en ser recibidas por algún responsable del gobierno local y sumar tres auxiliares a media jornada a una plantilla de 14 cocineras y 7 auxiliares.

"No pedimos nada imposible", explica Cosío. Para ellas "la seguridad de los niños" es lo principal y no se puede garantizar cuando hay una sobrecarga de trabajo imposible de gestionar –en el caso de las cocinas con una sola trabajadora–y las condiciones de la cocina tampoco son las más idóneas para cumplir con el trabajo y las condiciones de seguridad.

En su iniciativa plenaria, Suárez Llana pide que todas las escuelinas tengan ayudante de cocina "o por lo menos las que superen los 60 comensales diarios" y que desde el Servicio de Prevención y Salud Laboral se haga una evaluación de las cocinas de los 14 centros de 0 a 3 años. Además, le pide al gobierno el compromiso de que el contrato que ahora mismo está en licitación no se prorrogue más allá del curso 2027-2028 para poder incorporar esas mejoras a un nuevo pliego. Nada que ver este contrato con el que también hay en marcha para los colegios y donde el caballo de batalla ha estado en el cambio de línea fría a línea caliente.

"Aquí la responsabilidad no es de la empresa concesionaría aquí la responsabilidad es del Ayuntamiento que fija en el pliego que basta con 14 cocineras a tiempo completo y 7 ayudantes a tiempo parcial", explica Suárez Llana. El destino de esas 7 ayudantes se decide según los datos de usuarios del primer trimestre pero, explican las trabajadores, las diferencias entre comensales entre un centro y otro son a veces mínimas. "Si tu tienes 99 y otro colegio 100 te quedas sin ayudante", explican. Igual que denuncian que hay una ayudante permanente para la escuelina de La Serena por los problemas de accesibilidad del centro. Condicionante que, dicen, no se tiene en cuenta en la escuela Atalía con problemas similares.

Javier Suárez Llana junto a Mónica Cosío y Cruz Valderrey / Lne

Atalía, Pegoyinos y Nuevo Gijón son los tres centros con una media de 90 comensales donde una única persona se ocupa de la recogida, transportes y elaboración de todos los desayunos, aperitivos de media mañana y menús de comida: los ordinarios y los especiales. Además de la recepción de la mercancía, la realización de los pedidos y la limpieza del menaje y la cocina. Sin olvidar cumplir con los requisitos de control y toma de muestras para Sanidad. "Las actuales condiciones no son suficientes para garantizar la calidad y seguridad exigible en este servicio", concretó el portavoz de IU que presenta la proposición a votación del Pleno.