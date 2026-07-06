Un pulpo deja una curiosa escena entre las rocas del Rinconín en Gijón

Un vídeo grabado en la playa del Cervigón, por la zona del parque de El Rinconín, muestra a un pulpo desplazándose entre las rocas de la zona intermareal. Las imágenes, tomadas este mismo lunes, permiten observar al animal moviéndose lentamente entre las grietas, un comportamiento que ha llamado la atención por producirse en un punto muy frecuentado del litoral gijonés.

Aunque no es frecuente verlos con facilidad, los pulpos forman parte de la fauna habitual de la costa asturiana. Suelen habitar fondos rocosos, donde encuentran refugio y alimento, permaneciendo la mayor parte del tiempo ocultos gracias a su capacidad para camuflarse con el entorno.