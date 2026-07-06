Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Un pulpo deja una curiosa escena entre las rocas del Rinconín en Gijón

Un vídeo muestra al cefalópodo desplazándose entre las formaciones rocosas de la playa gijonesa

Un pulpo deja una curiosa escena entre las rocas del Rinconín

Un pulpo deja una curiosa escena entre las rocas del Rinconín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Demi Taneva

Demi Taneva

Un vídeo grabado en la playa del Cervigón, por la zona del parque de El Rinconín, muestra a un pulpo desplazándose entre las rocas de la zona intermareal. Las imágenes, tomadas este mismo lunes, permiten observar al animal moviéndose lentamente entre las grietas, un comportamiento que ha llamado la atención por producirse en un punto muy frecuentado del litoral gijonés.

Aunque no es frecuente verlos con facilidad, los pulpos forman parte de la fauna habitual de la costa asturiana. Suelen habitar fondos rocosos, donde encuentran refugio y alimento, permaneciendo la mayor parte del tiempo ocultos gracias a su capacidad para camuflarse con el entorno.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
  2. Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
  3. Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
  4. Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
  5. El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
  6. Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared
  7. Gran revuelo en San Lorenzo por una trifulca: dos hermanos, con síntomas de ebriedad, denunciados por una pelea
  8. Habla la gijonesa que sufrió una odisea para volar con su máquina de diálisis y que necesitó de la Guardia Civil para embarcar: 'Volvía de mi luna de miel

Un pulpo deja una curiosa escena entre las rocas del Rinconín en Gijón

Un pulpo deja una curiosa escena entre las rocas del Rinconín en Gijón

Una doctora fuera de servicio salva a una gijonesa de 72 años en la playa de San Lorenzo tras sufrir una caída en el pedreru: "Su ayuda fue clave, llegó a perder el conocimiento"

Una doctora fuera de servicio salva a una gijonesa de 72 años en la playa de San Lorenzo tras sufrir una caída en el pedreru: "Su ayuda fue clave, llegó a perder el conocimiento"

Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: "Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino"

Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: "Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino"

Luis Roso en la Semana Negra de Gijón: "Puerto Hurraco fue el crimen fundacional de la televisión privada"

Luis Roso en la Semana Negra de Gijón: "Puerto Hurraco fue el crimen fundacional de la televisión privada"

Emvisa sube de 550 a 600 euros el límite para optar a sus ayudas al alquiler

Emvisa sube de 550 a 600 euros el límite para optar a sus ayudas al alquiler

"No pedimos un imposible, que nos reciban y tres ayudantes a media jornada": el grito de las cocineras de las escuelinas de Gijón

"No pedimos un imposible, que nos reciban y tres ayudantes a media jornada": el grito de las cocineras de las escuelinas de Gijón

La Serena exige reparar un defecto de la reforma del parque Electra

La Serena exige reparar un defecto de la reforma del parque Electra

Qué significa ser humano

Tracking Pixel Contents