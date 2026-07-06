Las altas temperaturas volvieron a llenar este lunes la playa de San Lorenzo, donde cientos de gijoneses y visitantes buscaron refugio frente al calor con un chapuzón. Desde primera hora de la mañana, la arena presentaba una imagen propia de los días centrales del verano, con familias, grupos de amigos y turistas disfrutando del sol mientras otros se animaban a entrar en el Cantábrico para refrescarse.

Aunque el ambiente era unánime, las opiniones sobre la temperatura del agua variaban según la procedencia de los bañistas. Fausto Salvent y su hijo Jorge, vecinos de Gijón y habituales de San Lorenzo, coincidían en que el mar ofrecía este domingo una de sus mejores versiones.

“Como tira el viento, el agua está muy buena, además hace un día espectacular”, explicaban tras salir del agua. Ambos reconocían que ya notan el mar “un poco más calentito” que al principio del verano y aseguraban que los veranos son cada vez más calurosos. “Las playas están a tope. Yo creo que cada año hace más calor”, comentaban.

San Lorenzo se llena de bañistas para combatir el calor en Gijón: “Cuesta entrar, pero luego se está genial” / Marcos León

Del "está buenísima" al "está congelada"

Muy distinta era la percepción de Raúl Molina y Beatriz Pastrana, una pareja llegada desde Madrid y acostumbrada a bañarse en el Mediterráneo. “Está muy fría. Nosotros solemos ir al Mediterráneo y se nota mucho la diferencia”, señalaban entre risas mientras se hacían aguadillas en la orilla.

Eso sí, admitían que el primer impacto dura poco. “Cuesta entrar, pero luego ya se está genial. Además, hoy ayuda que hace muy buen día”, explicaban. Era su segunda visita a Gijón y aseguraban que repetirán. “Nos encanta la ciudad y el ambiente de la playa. Está llenísima de gente, pero se está muy bien”, concluían.