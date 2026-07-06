Velas por Venezuela en la plaza Mayor de Gijón

La Asociación Almena y otros colectivos de venezolanos que llevan años afincados en Asturias organizaron ayer una concentración con velas en la plaza Mayor de Gijón en solidaridad con las víctimas de los terremotos en el país caribeño. En la concentración, que se convocó bajo el título "Una luz por Venezuela", participó el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento, el popular Guzmán Pendás. En la imagen, un momento de la concentración, en la que los organizadores desplegaron una gran bandera de su país. También entregaron una vela a las personas que acudieron sin ella a la plaza Mayor.