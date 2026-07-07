Atracó en apenas 24 horas dos tiendas en Gijón en la misma calle y ahora se enfrenta a diez años de cárcel

Un día, dos golpes. Un hombre se enfrenta hoy a una pena de prisión de diez años de cárcel por ser, supuestamente, el protagonista de dos robos en dos tiendas de Gijón de la misma calle, las cuales asaltó a punta de cuchillo en menos de 24 horas.

Según la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar sobre las diez de la mañana del diez de diciembre del año pasado. A esa hora, el implicado entró en una tienda de congelados de la Carretera del Obispo y dentro, provisto de guantes, un plumífero, un gorro y una braga térmica para tapar su rostro, exigió con un cuchillo de 20 centímetros de hoja a las dos empleadas que había en el negocio que les dieran el dinero de la caja. Se llevó 322 euros que metió en una bolsa de plástico.

Al día siguiente, sobre las ocho de la mañana, supuestamente volvió a dar otro golpe. Entró en una confitería de la misma calle y empleando el mismo método exigió a una empleada que le diera todo el dinero de la caja. Se llevó esta vez 57,44 euros.

Noticias relacionadas

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de robo con intimidación en negocios abiertos al público. Solicita por cada uno de los delitos dos penas de cinco años de cárcel.