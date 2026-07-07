El Ayuntamiento recupera la normalidad administrativa pero aplaza el Pleno tras el fallo informático

Las tramitaciones administrativas en el Ayuntamiento han vuelto a la normalidad tras la suspensión de plazos decretada por la Alcaldía y la Secretaría General ante los problemas informáticos detectados en la red municipal el pasado jueves y que dificultaron, y en algunos casos impidieron completamente, hacer trámites vía online con la administración municipal.

Esa suspensión de plazos se prolongó desde las 00.00 horas del jueves, 2 de julio, a las 24.00 horas del domingo, 5 de julio. Son cuatro días que se amplían en todos los procedimientos abiertos, desde la presentación de ofertas a licitaciones de contratos al registro de solicitudes a convocatorias de ayudas u ofertas de empleo.

Sin embargo, la resaca de ese fallo informático se ha llevado por delante el Pleno que se iba a celebrar este miércoles y que finalmente se ha aplazado al próximo día 15. El planteamiento que se hizo llegar a los portavoces de todos los grupos municipales de la Corporación era salvar la cita del día 8 –la ordinaria del mes cumpliendo el calendario reglamentario–a través de la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente que sustituyera a la ordinaria. Es el mismo mecanismo que permitió desarrollar este martes la Junta de Gobierno, aunque sin la posibilidad de incorporar asuntos fuera del orden del día.

Las limitaciones que conllevan este tipo de convocatorias urgentes y extraordinarias llevó a que algún portavoz reprochara convocar el Pleno en esas condiciones. Ante la falta de unanimidad se optó por aplazar una sesión donde, entre otros asuntos, se deben votar dos importantes modificaciones del presupuesto municipal y de la Fundación Municipal de Cultura y dar su aprobación inicial a la nueva ordenanza de Protección y Bienestar Animal, que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos excepto Vox.

Acuerdos de Junta de Gobierno

En lo que tiene que ver con la Junta de Gobierno, que sí se celebró sin problemas con la participación de los ediles de Foro y PP, los acuerdos principales fueron la aprobación del Plan de Medios y del convenio con el Principado por 120.000 euros para el mantenimiento de la red de acogida para mujeres víctimas de violencia de género que encabeza la gijonesa Casa Malva.