La Cofradía del Carmen de Gijón alcanza los 215 cofrades y distingue a su integrante más pequeña, de siete meses: "Es un día muy especial"

Carmen Blanco Rodríguez, hija de Pelayo y Olaya, nació el 15 de diciembre de 2025. Con el objetivo de "transmitirle la devoción por la virgen que lleva su nombre", esta pareja de gijoneses decidió sumarse junto a su pequeña a la Cofradía del Carmen de su ciudad, que realizó este martes la imposición de medallas a los nuevos cofrades. En total, la congregación liderada por Álvaro Fernández, uno de los artífices del resurgir de la cofradía en 2024, ha sumado este año a 48 integrantes y ya alcanza los 215 miembros. "Estamos creciendo muchísimo y tenemos un ambiente estupendo", destacó Fernández tras la imposición de la medalla y el escapulario en la iglesia de San José.

Gijón. Iglesia de San José. Imposición de medallas de la Cofradía del Carmen a los nuevos cofrades. / Juan Plaza

Tras la misa que ofició el párroco Fernando Llenín dio comienzo la entrega de las medallas. La secretaria de la hermandad, María José Queipo, se encargó de llamar a cada uno de los nuevos cofrades, al tiempo que Llenín y Fernández les imponían sus respectivas distinciones. Pilar Fernández-Acevedo fue la primera en recibir las suyas. "Siempre fui a celebrar el Carmen a Cangas del Narcea, pero quería estar en esta cofradía que no se tenía que haber perdido nunca y que ahora tenemos que cuidar entre todos", manifestó Fernández-Acevedo, quien el próximo 15 de julio participará en la procesión gijonesa del Carmen portando los ciriales al frente de la comitiva.

pMás allá de la entrega de las 48 medallas, Álvaro Fernández indicó que este año el "Cofrade de honor" es el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat, quien no pudo acudir al acto de este martes. "Realizaremos otra cita especial para celebrar esa distinción", puntualizó Fernández, quien a continuación dio a conocer que iban a proceder a entregar un diploma a la cofrade más pequeña, Carmen Blanco Rodríguez.

Tanto la niña como sus padres lucían sonrientes. "Tenemos mucha fe y la Virgen del Carmen siempre nos gustó. Ya somos integrantes de la Cofradía de Nuestra Señora de Loreto de Colunga y queríamos estar en una de Gijón. Al llamarse ella Carmen, tuvimos claro que queríamos estar aquí", comentaron Pelayo Blanco y Olaya Rodríguez, quienes reconocieron que "ha sido un día especial".

Precisamente, Álvaro Fernández incidió en que "cada vez estamos contando con más miembros jóvenes y eso es todo un éxito para nosotros". "La acogida que nos está dando la ciudad es maravillosa", aplaudió el hermano mayor de la cofradía. "Lo que empezó como un renacer se ha convertido en una realidad sostenida gracias al cariño de los gijoneses. Somos una gran familia unida por la devoción que mira al pasado con respeto, al presente con satisfacción y al futuro con ilusión. Quedan muchas páginas por escribir en la historia de esta hermandad, así que os invito a llevar la medalla con orgullo y responsabilidad", completó Fernández.

En la congregación ya tienen prácticamente todo listo para la anhelada procesión del 15 de julio, que dará comienzo a las 16.30 horas en San José. La Virgen, desde este lunes, ya luce con todo su esplendor en la iglesia de San José a la espera de esa jornada tan especial. Previamente, el sábado 11 de julio habrá un besamanos después de la misa. En esa cita se podrá observar la media luna que ha adquirido la cofradía este año y que no estará durante la procesión marinera, en la que sí se estrenará un arco de campana en el paso. El resto de claves de los actos del día 15 serán presentados este jueves en el Ayuntamiento de Gijón.