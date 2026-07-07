Una empresa de Murcia prevé invertir en El Musel para suministrar electricidad desde tierra a barcos

Una empresa de Murcia ha solicitado una concesión en El Musel para prestar el servicio de suministro eléctrico a buques, en concreto a los que atraquen en la terminal de contenedores de Gijón, en la séptima alineación de El Musel. Al contar con suministro eléctrico en el Puerto, los barcos no tendrán la necesidad de utilizar sus motores auxiliares para producir electricidad, evitando de ese modo emisiones contaminantes a la atmósfera y reduciendo el ruido que generan en el Puerto. La propuesta coincide con una iniciativa de la propia Autoridad Portuaria de Gijón en la misma línea. El Puerto prefirió ayer no pronunciarse sobre la incidencia de un proyecto en el otro, al estar abierto un proceso de concurrencia competitiva para la concesión solicitada por la empresa privada.

La empresa que ha solicitado la concesión en El Musel es Regenera OPS Tres, sociedad del grupo Regenera Energía, que está dispuesta a acometer la inversión para desacarbonizar ese muelle. La Autoridad Portuaria de Gijón ha abierto un trámite de competencia de proyectos para dar la posibilidad a otras compañías de pujar por esa misma concesión.

La inversión que proyecta este grupo murciano en el puerto gijonés no es la única de este tipo en los puertos de interés general del Estado. También ha solicitado otra concesión similar en el puerto interior de Coruña, a través de su filial Regenera OPS Dos, en este caso para suministrar energía eléctrica a buques de pasaje. El puerto gallego es uno de los que mayor movimiento de cruceros tiene de entre los puertos del norte de España. La solicitud de la concesión en el puerto gallego ya ha pasado el trámite de información pública.

La iniciativa empresarial para construir y explotar una instalación de suministro de energía eléctrica desde el muelle, a los buques portacontenedores que atracan en El Musel, llega en un momento en el que la Autoridad Portuaria de Gijón está avanzando en el proyecto para la electrificación del muelle de la terminal de contenedores, y también después de que hubiera realizado sendos estudios para hacer lo propio en el Muelle Ingeniero Marcelino León (en el que opera la terminal de minerales Ebhisa) y en los muelles destinados a ferris y cruceros en La Osa.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón había aprobado en su reunión del pasado mes de febrero un plan de contratación plurianual con licitaciones previstas que sumaban 44 millones de euros. Una de las más significativas era la inversión de 9,3 millones de euros prevista para la construcción por la propia Autoridad Portuaria para la implantación del suministro eléctrico a buques atracados en el muelle de la terminal de contenedores, un proyecto que cuenta con financiación de fondos europeos.

Terminal de contenedores de El Musel / Marcos León / LNE

El Plan de Empresa del Puerto de Gijón que acaban de pactar la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado, en el que se contemplan inversiones de 86 millones de euros entre 2026 y 2030, también incluye 10,5 millones de euros destinados a medidas de descarbonización, entre ellas la del suministro eléctrico a buques desde los muelles.

Se trata de planes que puso en marcha la Autoridad Portuaria de Gijón tras haber encargado a Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), la asistencia técnica para una instalación de suministro eléctrico a buques en la séptima alineación de los muelles de la Osa, destinada a los portacontenedores y en el muelle de Ebhisa, un contrato que ascendió a 181.293 euros.

El encargo a Isdefe se formalizó en 2022, con un plazo de ejecución de dos años, encargándole determinar la demanda de energía eléctrica por muelle y tipo de buque en la terminal de contenedores y en la de Ebhisa, identificar la solución tecnológica que mejor se ajuste a cada muelle, análisis de la viabilidad económica de la inversión, análisis de las infraestructuras existentes y capacidad de la red y el estudio sobre el potencial de generación de energía a partir de fuentes renovables en el propio Puerto.

El Musel también es uno de los 16 puertos europeos participa en el proyecto «European falgship action for cold iroing in ports» (Ealing) para la transición a la electrificación de los muelles.

En el marco de este proyecto realizó hace unos años sendos estudios para la electrificación de la terminal de contenedores en la séptima alineación, con cuatro puntos de conexión para portacontenedores; y también para atender a ferris y cruceros también en el muelle de La Osa, en la octava alineación y en el Muelle Moliner con cinco puntos de conexión para cruceros y dos para ferris. Una de las conclusiones del estudio fue la necesidad del tendido de nuevas líneas eléctricas. El coste de la inversión se estimó en 7,82 millones de euros, incluyendo el cableado para el sistema de control, la obra civil, un edificio, transformadores, conexiones y puntos de distribución a los barcos.

El suministro eléctrico a buques desde los muelles es una medida de descarbonización impulsada por la Unión Europea, que ha marcado como objetivo que los puertos suministren electricidad a buques portacontenedores y de pasajeros (ferris y cruceros) en el año 2030.

Varios puertos españoles ya ofrecen suministro de energía eléctrica en algunos de sus muelles. Es el caso de los de Bilbao, Pasajes y Vigo, en el norte de España. También los de Barcelona, Palma de Mallorca, Cádiz, Alicante, Valencia y Algeciras. En algunos de ellos se han producido tanto inversiones públicas como privadas para dotarlos de la infraestructura necesaria para prestar el servicio.

Mejora ferroviaria

Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Gijón ha licitado en 329.220 euros, IVA incluido, la obra en las vías ferroviarias de la séptima alineación de El Musel para evitar interferencias entre el ferrocarril que va a la terminal de contenedores y la descarga de buques tanques de Exolum, cuya terminal en la séptima alineación limita con la de contendores. Para ello, se conectará el tramo de vía ferroviaria que está junto al muelle de la terminal de contenedores con el tramo de vía que estaba en desuso en segunda línea de muelle, alejada de la terminal de Exolum. El plazo que tendrá la empresa que resulte adjudicataria para ejecutar esta obra es de 77 días.