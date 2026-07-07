Estafa 13.500 euros a su jefe con la tarjeta bancaria que le sustrajo de su domicilio

Era su persona de confianza y cuando se dio cuenta le había sisado una importante cantidad de dinero. Ahora, la Fiscalía de Área de Gijón solicita tres años y medio de prisión para una mujer y su pareja, a los que se acusa de la apropiación de más de 13.500 euros de un hostelero con negocio en Gijón, para el que ella trabajaba desde hacía algún tiempo.

Según el relato de la fiscalía, dado el nivel de confianza que había entre el jefe y su empleada, ésta disponía de las llaves del domicilio del hostelero. Él mismo se las había facilitado para que pudiera cumplir con los distintos encargos que le hacía, entre ellos recoger el correo cuando el jefe se encontraba ausente de la ciudad.

La Fiscalía considera que está acreditado que en noviembre de 2021 la mujer se apoderó de una tarjeta de crédito enviada al domicilio del empresario por correo postal y que, junto a su pareja, la utilizó posteriormente para realizar numerosos reintegros en cajeros automáticos así como diferentes pagos por compras que nada tenían que ver con los encargos del jefe.

Las operaciones de extracción del dinero se habrían llevado a cabo entre el 2 de julio y el 7 de agosto de 2023 y alcanzaron un importe total de 13.567,61 euros.

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Los hechos se han calificado como un delito de estafa, por lo que la acusación pública solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años y medio de prisión, además de una multa de diez meses. También reclama que ambos imputados indemnicen al perjudicado con la cantidad presuntamente sustraída, más los intereses legales correspondientes.