Humor y arte en un "desafío solidario" a favor de los enfermos de ELA

Gijón se suma este julio al proyecto Desafío Solidario, que desde 2011 impulsa el desarrollo de eventos culturales o deportivos que incorporan un elemento de compromiso social a través del apoyo a alguna entidad. En el caso de Gijón esa solidaridad tendrá como destinataria a la asociación ELA Principado, a la que se cederá el 30% de la recaudación neta del espectáculo que va a tener lugar el próximo día 12 en el teatro Jovellanos con la participación de los humoristas JJ. Vaquero, David Puerto y Coria Castiello.

Este es el plato principal pero no el menú completo de este Desafío Solidario, que arrancará el día 10 con la actuación, a partir de las siete de la tarde en el centro municipal de El Llano, del humorista Kike Matilla y sus "Los monólogos de Kike Matilla". Se trata de un espectáculo gratuito. La organización tiene pensado empezar a repartir entradas a la puerta del centro municipal entre 45 y 30 minutos antes del inicio del espectáculo.

Y como complemento a ambas actividades, los organizadores de Desafío Solidario han contactado con la artista Laia Redondo para que elabore un mural "que plasme una reflexión visual sobre la relación entre ciudad y naturaleza mediante una imagen simbólica y contemporánea", que también será donado a ELA Principado.

"Una combinación perfecta"

El concejal Oliver Suárez, presidente de Divertia, ejerció de anfitrión en el Ayuntamiento de la presentación de este evento que tendrá el municipal teatro Jovellanos su escenario principal. "Es una iniciativa muy especial que mezcla humor y solidaridad. Una combinación perfecta", recordó el edil. En nombre de la organización, Alejandra Santos describió la propuesta de este 2026 con Gijón como una "prueba piloto" de cara a poner volver el año que viene a la ciudad con un desembarco completo del Desafío incluyendo actividades deportivas. Al acto en el Ayuntamiento acudieron la presidenta y tesorera de la asociación ELA Principado, María José Álvarez Fernández y Mónica Riera; además de Noemí Alonso y Pepo Fernández, en representación de Caja Rural de Asturias y Fruasa como entidades colaboradoras en la iniciativa.