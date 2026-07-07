La increíble historia Xinbo Zou, un chino de 17 años que viaja a Gijón para estudiar a Jovellanos: "Es difícil encontrar una figura como él"

En el mundo hay personas improbables y Xinbo Zou es una de ellas. A sus 17 años no solo habla inglés y español perfectamente y es un gran estudiante de la Historia de Europa en general y de la Ilustración en particular. También es un jovellanista convencido. Natural de Shanghai ha viajado a Gijón por segunda vez en su vida para conocer más de la vida del prócer de próceres, una figura que le tiene enamorado y que, como suele pasar, cuanto más conoce más le engancha.

Sentado en una mesa de madera de la Casona de Jovellanos junto a sus padres, a pocos metros del Museo Casa Natal de Jovellanos, en pleno corazón de Cimavilla, Xinbo Zou desgrana su historia en perfecto castellano, enlazando una idea con otra. No hace falta saber ni un solo dato sobre la vida de Gaspar Melchor o sobre su impronta en Gijón y en Asturias para detectar rápidamente el brillo de la pasión en los ojos del joven. "Me parece una figura muy importante y relevante. Es clave para entender la Ilustración", comienza a decir Zou, que gesticula con las manos para dar más fuerza aún a su mensaje.

Para entender cómo Zou llegó hasta Jovellanos hay que ir por partes. El chico empezará en septiembre el segundo curso de un bachillerato internacional en el Shanghai Pinghe School. Desde que era un crío habla inglés y aprendió español. Curioso por naturaleza, fue un curso de verano en Estados Unidos cuando le recomendaron investigar la Ilustración.

"Me dijo que la Ilustración en España era un tema que no estaba tan estudiado como ese mismo periodo en Francia o en Inglaterra", detalla. Una cosa llevó a la otra y fue así como conoció a Jovellanos. "En un libro que leí vi que lo citaban mucho", relata. Y claro, lo típico que pasa en estos casos, que terminó por leerse "Informe sobre la ley agraria" y otras obras del Ilustrado. "Es un texto interesante, que trata sobre las condiciones socioeconómicas de España. Veo conexiones con Marx", asevera.

En toda esta historia hay una institución que juega un papel fundamental. Se trata de la Fundación Foro Jovellanos, quién si no. "Pude leer cosas que tienen publicadas en su web. Disfruté mucho leyendo sus recursos y su bibliografía", agrega Zou. Por supuesto el Foro Jovellanos no ha sido menos y tiene prácticamente apadrinado a Zou durante su estancia en Asturias, con Orlando Moratinos, el director de esta entidad, como guía de excepción para descubrir Gijón.

Este paso por la capital marítima del Principado del joven chino, casi no hace falta decirlo, está siendo prácticamente como visitar un parque de atracciones. Es su segunda vez aquí. Ha podido pasear por Cimavilla, la plaza del Seis de Agosto, contemplar el teatro Jovellanos y el Antiguo Instituto y visitar, claro, el Museo Casa Natal. "Esta visita la estoy disfrutando mucho. Ya había estado en enero, unos pocos días", cuenta Zou. "Veo que gran parte de la ciudad está construida bajo su pensamiento", agrega el joven quien, por cierto, también está escribiendo un trabajo sobre la Revolución de 1934.

Zou aún no tiene claro qué estudiar en la universidad. Tratará de matricularse en Inglaterra o en Estados Unidos. Lo que sí sabe es que hará Humanidades, algo relacionado con la Historia o la Literatura. La charla finaliza con una pregunta:

–¿Con qué figura china compararía a Jovellanos?

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–Es una buena pregunta, contesta Zou, que se toma algunos minutos para responder y añade. "Es difícil encontrar a alguien directamente como Jovellanos". Zou dixit.