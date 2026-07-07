Luis Enrique, 56 años: "Mis padres tuvieron que dejar su pueblo para venir a Gijón en los años sesenta y dar una oportunidad a sus hijos"

Familia y tierra. Esas son las dos cosas más importantes en el mundo para Luis Enrique Martínez García (56 años), exfutbolista y actual entrenador del Paris Saint-Germain. Y este lunes tuvo las dos: un homenaje en su ciudad natal, Gijón, rodeado de su mujer, Elena Cullell; sus hijos, Pacho y Sira; sus padres, Luis Felipe y Neli; y sus hermanos, Felipe y María Argentina. El técnico se emocionó en la inaguración de la playa verde del Rinconín, que llevará para siempre su nombre.

"Todos los que me conocen saben de la importancia que tienen para mí dos cosas. La familia y mi tierra", afirmó el gran protagonista de la jornada, que agradeció al gobierno local por "poder estar en mi tierra de manera eterna" y reconoció que "no estoy acostumbrado a tantos elogios, me he visto un poco superado".

Con lágrimas en los ojos y arropado por los aplausos de los presentes, Luis Enrique destacó que "mi nombre aparece en estos postes, pero ahí veo el nombre de mis padres". "Ellos fueron dos personas que dejaron su pueblo para venir a Gijón en los setenta y dar una oportunidad a sus hijos. Siempre han sido mi faro y mi referente. No son famosas, pero con su humildad y trabajo me enseñaron el camino", agregó Luis Enrique, que dedicó las siguientes palabras a su mujer, Elena, con quien empezó su proyecto de vida hace treinta años. "Es la persona que siempre ha estado a mi lado y quien me ha apoyado en todos los momentos. Juntos hemos formado una familia maravillosa con tres hijos, Pacho, Sira y Xana", remarcó el técnico, que aseguró que "me gusta esta playa verde porque es un concepto diferente y a mí me gusta llevar la contraria".

Para finalizar su discurso, Luis Enrique decidió pronunciar un "Puxa Asturias, puxa Xixón y puxa Sporting" con el que terminó de desatar la locura en la playa verde que ya lleva su nombre. "Que tengan este detalle conmigo es algo único", expresó el entrenador, que aseguró que "Gijón me aporta paz, me siento muy orgulloso de mis orígenes y mis hijos y mi mujer ya saben que mis cenizas, cuando me toque descansar, tendrán que ir aquí, en esta playa verde".