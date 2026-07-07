El museo gijonés Evaristo Valle continuará de la mano de Caja Rural de Asturias para recibir un apoyo "esencial" en sus programas didácticos
Un total de 2.116 estudiantes de 48 centros educativos de la región se han beneficiado de las iniciativas en el primer semestre de 2026
Un acto clave para el futuro de los programas didácticos del Museo Evaristo Valle. El equipamiento cultural de Somió acogió este martes la firma del convenio de colaboración con Caja Rural de Asturias para continuar recibiendo apoyo de cara a la labor educativa que realiza el museo para alumnos de centros educativos de toda la región. En total, 2.116 estudiantes de 48 centros ya se han beneficiado de esos programas en los primeros siete meses de 2026.
Tanto el Museo Evaristo Valle como Caja Rural de Asturias se mostraron de acuerdo a la hora de extender un año más su relación, con la que además han impulsado ciclos de conciertos, publicaciones y exposiciones.
En la cita de este martes estuvieron el director de la Fundación Museo Evaristo Valle, Pablo Basagoiti; la vicepresidenta, Alina Brown, y Gretel Piquer, conservadora y responsable de Archivo y Documentación del museo. Asimismo, por parte de Caja Rural de Asturias, se dieron cita la directora de la zona de Gijón, Noemí Alonso, y Magali Costales, responsable de Relaciones Institucionales.
Basagoiti subraya que "gracias al apoyo de Caja Rural de Asturias, los programas didácticos del Museo Evaristo Valle continúan consolidándose como uno de los referentes en la región". De esa forma, agrega, "acercamos cada año a miles de escolares de toda la geografía asturiana a una experiencia formativa que combina conocimiento, disfrute y descubrimiento en un entorno patrimonial único".
Más allá de los datos cuantitativos, Basagoiti remarca que "cada visita supone una oportunidad para establecer vínculos entre los jóvenes y el patrimonio cultural de Asturias, estimular nuevas formas de aprendizaje fuera del aula y favorecer el desarrollo de competencias personales y sociales a través del contacto directo con el arte y la naturaleza". Asimismo, agrega que "estas experiencias contribuyen a generar hábitos de participación cultural que pueden prolongarse a lo largo de toda la vida".
Desde el Museo Evaristo Valle aseguran que la colaboración de Caja Rural de Asturias resulta "esencial para dar continuidad a estos programas didácticos". Con ese apoyo, se desarrollarán numerosos recursos didácticos y se consolidará el laboratorio de las artes y la naturaleza del Evaristo Valle "como un espacio de referencia para la educación patrimonial, artística y ambiental en Asturias", tal y como apunta Basagoiti.
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