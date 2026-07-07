Las palabras del hijo de Luis Enrique tras el homenaje a su padre en Gijón: "Conociendo el amor que tiene por su tierra este reconocimiento le hace mucha ilusión"

Desde camisetas del PSG de la pasada temporada, en la que "Lucho" volvió a reinar como entrenador en Europa por tercera vez, hasta elásticas de la selección española y del Fútbol Club Barcelona, pasando por un sinfín de equipaciones del Sporting de Gijón. Con una calma asombrosa y una enorme amabilidad, Luis Enrique Martínez García firmó este lunes cada una de las prendas con las que cientos de gijoneses y visitantes se acercaron a la inaugluración de la playa verde que ya lleva el nombre del técnico para demostrar el cariño y la admiración que le guardan. "Conociendo el amor que tiene por su tierra, sabemos que este es un reconocimiento muy especial que le hace mucha ilusión", afirmó el hijo de Luis Enrique, Pacho, mientras observaba cómo su padre atendía a pequeños y mayores con una sonrisa de oreja a oreja.

El actual entrenador del PSG, emocionado en un acto repleto de familiares, amigos y seguidores / Juan Plaza

La expectación que se generó por el estreno de la playa verde a raíz de que se confirmara la presencia de Luis Enrique en el acto era máxima. Una hora antes de que el acto diera comienzo, los alrededores de este espacio de más de 6.000 metros ya estaban repletos de admiradores del técnico.

A las doce del mediodía, con el inicio de las intervenciones, todos ellos escucharon respetuosamente los discursos previos al del gran protagonista. Cuando llegó su turno, los aplausos fueron prácticamente constantes al tiempo que Luis Enrique se emocionaba al hablar de sus padres, su mujer, sus hijos y de lo que supone para él sentirse tan querido en la ciudad que le vio nacer y crecer antes de partir para triunfar más allá del Principado.

"Es muy simpático"

Al finalizar su intervención, Luis Enrique y su familia se encargaron de descubrir la placa que ya brilla en el centro de la playa verde. En ella se puede leer: "Gijonés de corazón; deportista universal. Su entrega y carácter llevaron el nombre de Gijón por el mundo. Ejemplo de pasión, humildad y lucha dentro y fuera del campo".

Esas líneas que el Ayuntamiento le dedica al técnico las podían firmar perfectamente el resto de los presentes, que unos segundos más tarde rodearon al entrenador para abrazarle y pedirle fotos y autógrafos. Hasta que llegó a su coche, que estaba aparcado a unos 50 metros, en la carretera de la Providencia, pasaron muchos minutos debido a la cantidad de personas a las que ya atendió el técnico. Uno de los primeros en conseguir su firma fue César Peñanes, un vecino de Pumarín. "Que sea de nuestro barrio es un orgullo tremendo. Es un homenaje muy merecido", expresó Peñanes.

Camisetas del Xeitosa

Laura Fernández y su hijo, David Noval, de 11 años, también obtuvieron rápidamente su premio. "Tener aquí a alguien que acaba de ganar dos Champions son palabras mayores. El acto ha sido emocionante, hemos llorado cuando habló de su familia. Es un grande", comentaron esta madre e hijo, que se desplazaron hasta la playa verde desde Contrueces.

Luis Enrique, tras atender a decenas de aficionados, entró a su coche junto a sus hijos. Muchos de los presentes entendían que ya habían perdido su oportunidad. Nada más lejos de la realidad. "Lucho" les sorprendió saliendo de nuevo del vehículo para devolverles el cariño.

Fue entonces cuando volvió a generarse un gran círculo alrededor del técnico, que firmó camisetas como las de Maite González y su hijo, David Fernández. "Hemos estado aquí toda la mañana. Ha sido algo sensacional y es un acierto que le den este premio a alguien que no olvida Gijón", resaltaron.

Más allá de los equipos citados, también hubo camisetas del Xeitosa, el club en el que Luis Enrique se inició como futbolista. "Se lo merece como nadie. Como entrenador es el mejor y es una persona muy buena y sencilla", indicó Luis Fernández, quien llevó a cabo tareas de entrenador de equipos de fútbol base del Xeitosa.

De acuerdo con esas palabras se mostraron Benjamín Motor, Jessica Concha y el resto de su familia, que residen en Suiza y estaban disfrutando de sus vacaciones en Llanes. "Nos avisaron de que iba a estar en Gijón y preferíamos verle a estar en la playa. Es muy simpático y humilde", apuntaron.

Entre los asistentes al acto también hubo jugadores históricos del Sporting. Entre ellos estaba Joaquín Alonso, que señaló que "ha sido un detalle estupendo por parte de la ciudad". "Ha sido una inauguración muy emotiva. Todo lo que dijo le salió del corazón y de una emoción contenida por el cariño que tiene a Gijón, a Asturias y al Sporting", aseveró Alonso, que añadió que "es un día agradable y feliz por tener aquí a este referente que siempre que puede nos tiene presentes".