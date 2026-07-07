Las dos parroquias de Roces se unifican 67 años después de su separación en Gijón

Las dos parroquias de Roces, la de San Julián y la de Nuestra Señora de Covadonga, se unirán bajo un mismo sacerdote el próximo mes de septiembre, 67 años después de que el Arzobispado creara una parroquia para la barriada obrera de Covadonga, independiente de la de San Julián. Ocurrió aquello en 1959, aunque unos años antes ya se había creado una capilla provisional en la zona.

La nueva unidad pastoral va a estar integrada por las parroquias de San Julián y de Covadonga, en Roces y por la de Santo Tomás de Granda. Las atenderá Antonio Nistal, actual párroco de San Melchor de El Cerillero, parroquia esta última que se va a integrar a su vez en la unidad pastoral de La Calzada, junto a las parroquias de Fátima y Santa Cruz de Jove. Nistal también es ecónomo de la diócesis.

La parroquia de San Julián estaba sin párroco desde el pasado mes de enero, cuando falleció a consecuencia de una enfermedad fulminante el sacerdote José Vicente Álvarez Gutiérrez, "Donvi".

La parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, por su parte, ha estado atendida desde el año 2000 por Fernando Velado González, quien pasará a asumir las parroquias de San Vicente de Caldones y San Julián de Lavandera, que se suman a las de Huerces, Fano y Baldornón que ya atiende desde el fallecimiento del anterior párroco, José Manuel Alonso.

El Arzobispado de Oviedo reestructura de esta forma la zona rural de Gijón, con Fernando Velado ocupándose de seis parroquias y Antonio Nistal de las dos de Roces y la de Granda.