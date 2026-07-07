Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Las dos parroquias de Roces se unifican 67 años después de su separación en Gijón

Antonio Nistal, párroco hasta ahora en el Cerillero, se hará cargo de la nueva unidad pastoral de San Julián y Nuestra Señora de Covadonga, en la que también entra Santo Tomás de Granda

Antonio Nistal, a la izquierda, junto al Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en una imagen de hace algunos años.

Antonio Nistal, a la izquierda, junto al Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en una imagen de hace algunos años.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Castro

Gijón

Las dos parroquias de Roces, la de San Julián y la de Nuestra Señora de Covadonga, se unirán bajo un mismo sacerdote el próximo mes de septiembre, 67 años después de que el Arzobispado creara una parroquia para la barriada obrera de Covadonga, independiente de la de San Julián. Ocurrió aquello en 1959, aunque unos años antes ya se había creado una capilla provisional en la zona.

La nueva unidad pastoral va a estar integrada por las parroquias de San Julián y de Covadonga, en Roces y por la de Santo Tomás de Granda. Las atenderá Antonio Nistal, actual párroco de San Melchor de El Cerillero, parroquia esta última que se va a integrar a su vez en la unidad pastoral de La Calzada, junto a las parroquias de Fátima y Santa Cruz de Jove. Nistal también es ecónomo de la diócesis.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

La parroquia de San Julián estaba sin párroco desde el pasado mes de enero, cuando falleció a consecuencia de una enfermedad fulminante el sacerdote José Vicente Álvarez Gutiérrez, "Donvi".

La parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, por su parte, ha estado atendida desde el año 2000 por Fernando Velado González, quien pasará a asumir las parroquias de San Vicente de Caldones y San Julián de Lavandera, que se suman a las de Huerces, Fano y Baldornón que ya atiende desde el fallecimiento del anterior párroco, José Manuel Alonso.

Noticias relacionadas y más

El Arzobispado de Oviedo reestructura de esta forma la zona rural de Gijón, con Fernando Velado ocupándose de seis parroquias y Antonio Nistal de las dos de Roces y la de Granda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
  2. Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
  3. Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
  4. Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
  5. Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
  6. El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
  7. Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
  8. Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared

Las dos parroquias de Roces se unifican 67 años después de su separación en Gijón

Las dos parroquias de Roces se unifican 67 años después de su separación en Gijón

La playa verde de "Luis Enrique", en Gijón, se convierte en una zona de Champions: "Ha quedado muy guapa"

La playa verde de "Luis Enrique", en Gijón, se convierte en una zona de Champions: "Ha quedado muy guapa"

El museo gijonés Evaristo Valle continuará de la mano de Caja Rural de Asturias para recibir un apoyo "esencial" en sus programas didácticos

El museo gijonés Evaristo Valle continuará de la mano de Caja Rural de Asturias para recibir un apoyo "esencial" en sus programas didácticos

El Ayuntamiento recupera la normalidad administrativa pero aplaza el Pleno tras el fallo informático

El Ayuntamiento recupera la normalidad administrativa pero aplaza el Pleno tras el fallo informático

Atracó en apenas 24 horas dos tiendas en Gijón en la misma calle y ahora se enfrenta a diez años de cárcel

Atracó en apenas 24 horas dos tiendas en Gijón en la misma calle y ahora se enfrenta a diez años de cárcel

Una empresa de Murcia prevé invertir en El Musel para suministrar electricidad desde tierra a barcos

Una empresa de Murcia prevé invertir en El Musel para suministrar electricidad desde tierra a barcos

Humor y arte en un "desafío solidario" a favor de los enfermos de ELA

Humor y arte en un "desafío solidario" a favor de los enfermos de ELA

"Se prioriza la seguridad de las personas", dice el consejero de Movilidad de llevar las mercancías peligrosas de La Calzada a Aboño

"Se prioriza la seguridad de las personas", dice el consejero de Movilidad de llevar las mercancías peligrosas de La Calzada a Aboño
Tracking Pixel Contents