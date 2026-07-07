La playa verde de "Luis Enrique", en Gijón, se convierte en una zona de Champions: "Ha quedado muy guapa"

De la luz de los flashes al cielo encapotado del día a día. La nueva playa verde de El Rinconín, el espacio que desde ayer hace eterno al entrenador Luis Enrique en Gijón, su casa, amaneció ayer transitado por visitantes, paseantes y curiosos que no quisieron perderse el día después de la gran inauguración. La playa verde dejó por tanto atrás el revuelo mediático de tener a uno de los mejores entrenadores del mundo y dio la bienvenida a los primeros paseos vecinales. Las sensaciones, eso sí, en general fueron muy buenas. «La zona está muy bien para los días después de la playa. Ha quedado muy guapa», aseguraran los primeros paseantes.

Pese al revuelo de tener a Luis Enrique y a toda su familia ayer en Gijón y de que, en la última semana se ha hablado largo y tendido sobre la playa verde y la reforma de este lugar en El Rinconín todavía ayer había algunos que descubrieron el emplazamiento por primera vez. Así lo reconocieron Fernando Jiménez y Ángela García, dos turistas que aprovecharon la mañana para conocer el entorno. «Nos hemos enterado por la tele, no sabíamos e esto» confesaron. El mismo motivo atrajo a Inmaculada Sicilia y Antonio Zurera, otros dos turistas, quienes llegaron a pedales. «Vinimos a dar una vuelta en bici y nos acercamos porque lo vimos en las noticias», cuentan.

Una gran evolución de la parcela

La playa verde consigue así atraer de forma natural a los transeúntes hacia una zona que redefine la típica ruta desde el paseo del Muro y que ofrece una nueva perspectiva y un atajo amable de vuelta a la playa de San Lorenzo. Para los gijoneses, que conocen bien la evolución de esta parcela, el contraste es mucho más que evidente. Jesús Nevares, que descansaba en uno de los nuevos bancos junto a su familia contemplando esta nueva panorámica, tira de memoria y recuerda que «hace unos meses esto era un mato». Ahora, observando el resultado, celebra la transformación asegura que «ahora da gusto estar aquí».

Gijón. Playa Verde Luis Enrique. Opines sobre nuevo espacio. / Juan Plaza

Otros vecinos, como Gloria Rilla, valoran no solo el paisaje, sino también el homenaje deportivo mencionando que «se sitúa en una zona muy bonita». «Llama la atención por la figura ya que Luis Enrique siempre ha sido una persona muy querida», agrega. «Luis Enrique es una invitación a venir por todo lo que representa, nosotros vinimos para ver lo de Luis Enrique», agrega, por su parte Jesús Nevares.

Un lugar funcional para las mascotas

Más allá del salto estético, la zona verde demuestra su funcionalidad desde el primer minuto. Mario Torre, quien paseaba por esta zona con su perro, destaca la utilidad de los nuevos equipamientos para combatir el calor. «Está muy bien, además tienen para que beban los perros y las personas, eso ahora en verano viene muy bien», insiste este gijonés, remarcando que la playa verde además de bonita es funcional paral os que viven cerca o para los que se dejan caer por ahí.

Eso sí, perfecto no fue todo. Como suele suceder en Gijón con las cosas nuevas, hay quien tiene ideas para mejorar lo presente. Una relativamente repetida y que verbaliza en este caso Ana López fue la falta de árboles. «Quizá se echan en falta más árboles que den sombra por lo menos en la zona de bancos y así poder refugiarse del sol de verano», comenta.

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La playa verde, en definitiva, tiene un debut bien acogido por los gijoneses. La zona cumple las expectativas de los locales y también de los visitantes no solo por estar en un punto privilegiado del paseo marítimo sino porque, además, lleva el nombre de uno de los vecinos más ilustres de la ciudad. Un vecino, Luis Enrique, que siempre lleva a Gijón por bandera por donde quiere que va.