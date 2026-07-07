Los productos asturianos volverán a promocionarse en Gijón Life y WAY Festival
Alimentos del Paraíso renueva su colaboración con ambos festivales y organizará degustaciones de productos con sello de calidad durante los conciertos
Los festivales Gijón Life y WAY Festival volverán a contar este verano con la presencia de Alimentos del Paraíso Natural, que repetirá por segundo año consecutivo como colaborador de ambos eventos. La iniciativa permitirá acercar al público algunos de los productos agroalimentarios más representativos de Asturias, aprovechando la afluencia de miles de asistentes a los conciertos que se celebrarán en el parque Hermanos Castro.
La propuesta incluirá catas y degustaciones organizadas por los consejos reguladores de varias denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.
Entre los alimentos que se promocionarán figuran la Faba Asturiana, el Chosco de Tineo, la Miel de Asturias, los quesos Cabrales, Gamonéu, Casín, Afuega’l Pitu y Los Beyos, además del Vino de Cangas, la Sidra de Asturias y productos ecológicos certificados por el Copae.
Música y gastronomía
Con esta colaboración, se pretende aprovechar el escaparate que suponen dos de las principales citas musicales del verano para dar a conocer la calidad de la producción agroalimentaria asturiana. El objetivo es que la experiencia de los asistentes vaya más allá de los conciertos y permita también descubrir algunos de los sabores más característicos del Principado.
Gijón Life y WAY Festival volverán a celebrarse con el respaldo de Divertia, que mantiene su apoyo a la programación musical del parque Hermanos Castro, y de Vibra Mahou, la plataforma de la marca cervecera centrada en el impulso de la música en directo.
Desde la organización destacan que este tipo de colaboraciones contribuyen a enriquecer la oferta de los festivales y a convertirlos en un escaparate para la cultura y los productos del territorio.
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