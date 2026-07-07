"Siloé" despega hacia Gijón tras vivir "un antes y un después" con sus actuaciones en la visita del Papa: "Nos sentimos bendecidos; tenemos una energía y una ilusión muy bonitas"

Todas las personas comparten la capacidad de construir, destruir o curar a través de las palabras. En torno a esa idea, la destacada banda vallisoletana "Siloé" dio forma a su disco más reciente, "Terrorismo emocional", con el que están triunfando en cada una de las paradas de una gira anual que vuelve a rondar las 100 actuaciones, como ya ocurrió en 2025. Entre ellas, las más especiales para el grupo formado por Fito Robles -vocalista y compositor-, Xavi Road -guitarrista y productor- y el batería Jaco Betanzos fueron las que protagonizaron en Madrid y Barcelona con motivo de la visita del papa León XIV. En la ciudad condal les esperaba otra gran sorpresa, recibir la bendición del Pontífice. Aquellos instantes marcaron "un antes y un después" para "Siloé", que este sábado estará en Gijón con motivo del festival "WAY! (We Are Young)", enmarcado en el Gijón Life.

Por la izquierda, Jaco Betanzos, Fito Robles y Xavi Road. / LNE

Tras cantar el viernes en Ponferrada, "Siloé" pondrá rumbo hasta Gijón para poner a bailar a todos los que se den cita frente al escenario Vibra Mahou de un certamen que también llevará al parque de los Hermanos Castro a grupos como "Hombres G" y "Carolina Durante". Xavi Road, uno de los fundadores de esta banda "indie" junto a Fito Robles, asegura a LA NUEVA ESPAÑA que este recital llega en una época que supone "todo un reto" para la formación. "Nos sentimos en un proceso de cambio, de convertirnos en persona más sanas, más deportistas y más volcadas en esto que estamos viviendo. Esta es nuestra vida ahora mismo y somos monjes en lo que nos hemos metido", afirma el guitarrista, que añade que "ahora queremos crecer, y para crecer hay que trabajar 10 veces más". "Al final, nosotros hemos llegado aquí porque la hemos cagado tantas veces que ya no quedaba otra opción que fuera bien", bromea.

El propio Xavi Road se mostró muy emocionado cuando tras cantar ante el Papa en la Plaza de Lima de Madrid y el Estadio Lluís Companys de Barcelona, el Pontífice se acercó a la zona en la que ellos se encontraban charlando con un amante de su música en la zona reservada para personas de movilidad reducida. "Recibir la bendición de León XIV fue una casualidad. Todo el mundo piensa que estaba orquestado y se montan la paranoia de que somos del Opus. Entiendo que la gente se monte esas películas, pero la realidad es otra. Habíamos llevado un disco para dárselo al Papa, pero nos avisaron que sería difícil que coindiciéramos", explica.

"Estamos viviendo como un cumpleaños cada fin de semana"

La experiencia de poner a cantar a tantas personas con temas como "Todos los besos" y "Búfalo" en unas citas que fueron visualizadas desde todo el mundo ya había supuesto un punto de inflexión para la banda. Lo mejor estaba por llegar. "Por cosas de la vida, recibimos una lección de humildad tremenda. El Papa decidió bajar a saludar a las personas de movilidad reducida y fue cuando nos dijeron que si nos poníamos al final de la cola, si quedaba tiempo, nos iba a saludar. Así de sencillo fue. Entonces, eso nos enseñó que tenemos que estar después de la gente que lo necesita realmente y fuera de los focos, ayudándoles y estando con ellos", desarrolla Xavi Road, que deja claro que "no somos un grupo de música cristiana, ni mucho menos, pero la espiritualidad es una parte muy importante de nuestra música".

En ese sentido, el guitarrista pone el foco en que "nos llamamos 'Siloé' porque en la Biblia era un lugar en el que había una fuente en la que Jesús hizo un milagro curando a un ciego al que hizo ver". "Nosotros, con la música, sentimos eso cuando empezamos. Antes habíamos trabajado para otros artistas y al crear 'Siloé' en un momento complicado nos dimos cuenta de que nos teníamos que dedicar a nuestra música y no a la de otra gente", resalta Xavi Road. Para los integrantes de "Siloé", recibir la bendición supuso "un antes y un después". "Nos sentimos bendecidos. Tenemos una energía y una ilusión muy bonita. Está claro que ha sido una oportunidad tremenda para que millones y millones de personas nos vean en todo el planeta siendo un grupo autoproducido", asevera.

Para seguir en la línea ascendente en la que el grupo se encuentra, los miembros del grupo continuarán "cuidando" sus tres partes diferenciales. "La primera es la emoción, la segunda la mezcla entre la intimidad y lo épico y, la tercera, conectar con las personas más allá de la música y, en especial, con la gente más desfavorecida". "Formamos parte de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés. Siempre intentamos aportar algo a los desastres que hay cerca de nosotros. Eso es algo que nos mueve y que todavía tiene que crecer más", completa Xavi Road, "orgulloso" de compartir rutina con Fito Robles y Jaco Betanzos.

De ir en una furgoneta a necesitar dos tráileres

Con todo listo para regresar a Gijón, Xavi Road y sus compañeros esperan disfrutar de un fin de semana que les sirva para encontrar tiempo de desconexión. "Nos quedaremos un día en casa de nuestro mánager, Óscar Herrador, que siempre dice que a él le salvó la vida Asturias", comenta el guitarrista, que avanza que en el recital del sábado habrá tiempo para "mezclar la intimidad con la grandeza". "Nos encanta cuando la gente canta y se emociona con nuestras canciones. Es una sensación completamente indescriptible. Estamos viviendo como un cumpleaños cada fin de semana", celebra.

Noticias relacionadas

Después del verano, "Siloé" seguirá con la gira nacional y en diciembre tendrá lugar la europea. Además, sus componentes avanzan que "pronto habrá música nueva y el show va a ser todavía más grande". "Eso es todo un reto para nosotros, ya que hemos pasado a ir en una furgoneta pequeña hasta noviembre de 2025 a ir en dos tráileres desde enero", culminan los miembros de un grupo que saborea el momento dulce por el que pasa y afronta el futuro con ambición.