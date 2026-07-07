El triplete del Gijón que crece en verde y azul: de la Pecuaria a Naval, pasando por la playa verde de Luis Enrique

Solo hay que pararse a mirar una bandera de Gijón para tener claro que el rojo y el blanco son los colores oficiales de la ciudad. Los colores de su presente porque para bocetar su futuro se han cogido de la caja de lápices el verde y el azul. El verde de esa playa de tierra que ha comenzado a tomar forma en El Rinconín y que ha sido la excusa perfecta para incorporar al callejero local el nombre de un Luis Enrique que no ha dejado de ejercer de gijonés en todos los rincones del mundo al que le ha llevado su fructífera carrera de futbolista y entrenador. Y el azul de esa nueva zona de paseo en El Natahoyo que rinde tributo al pasado de un barrio marcado por la construcción naval y sirve de prólogo a la conversión de ese espacio en un nuevo parque empresarial abierto al vecindario y al mar.

Una vista de la playa verde del Rinconín. / Juan Plaza

Playa verde y Naval Azul coinciden en ser dos espacios regenerados a pie de mar que los gijoneses han podido incorporar a su día a día a partir de obras de acondicionamiento impulsadas en el actual mandato municipal con un gobierno de Foro y PP encabezado por Carmen Moriyón. Pero no están solos. Tierra adentro el verde y el azul, desde el arbolado el primero y el cielo el segundo, también están presentes en esa nueva zona de La Pecuaria inaugurada hace unos meses como ampliación del Parque Científico y Tecnológico y que suma una pieza más a la Milla del Conocimiento "Margarita Salas", que se ha convertido en el motor de la economía, la educación, la investigación, la cultura y la sanidad de Gijón.

La fase inicial de La Pecuaria no solo ha supuesto generar redes de suministros y habilitar paseos, mesas y sillas de las que ya disfrutan los vecinos y paseantes de la zona. Además, la venta de la primera parcela del ámbito conllevará la llegada a Gijón de la Universidad Europea como primera institución académica privada que se asienta en la ciudad. Ya hay contactos con otras empresas para seguir adelante con la comercialización del resto del espacio de esta primera fase.

Parte de la urbanización de La Pecuaria. / Ángel González

Primera porque La Pecuaria es un proyecto al que todavía le quedan muchos metros cuadrados por desarrollar. Igual que la parte recién inaugurada de la playa verde del Rinconín como espacio de paseo y descanso es solo un aperitivo de lo que se va a hacer en la zona siguiendo la pauta de "Brisa Marina". Ese fue el nombre que le dio el arquitecto Eloy Calvo al proyecto con el que ganó el concurso de ideas para desarrollar un conjunto de "islas" llenas de atractivos para el deporte, el ocio,el juego, la convivencia... Sobre esa propuesta se trabaja en el Ayuntamiento de cara a seguir ampliando espacios y colocando infraestructuras tras el verano.

También se esperan novedades para el último trimestre del año en Naval Azul, que crecerá sobre lo ya conocido. El Ayuntamiento quiere habilitar para su apertura al público una franja de terreno de su propiedad colindante con el Acuario de Poniente. Se le dará un tratamiento estético similar al que tienen los metros cuadrados de Naval Gijón que se le compraron al Puerto para su conversación en trama urbana integrada en El Natahoyo entre Travesía del Mar, donde comparte vecindad con Indra en el Tallerón, y lo que hasta hace poco era la calle Palafox y ahora es la calle Igor Medio en recuerdo al músico y dibujante, vecino del barrio, fallecido en un accidente de tráfico hace dos décadas con solo 34 años. Antes, en unas pocas semanas, Naval Azul acogerá una exposición y en el Ayuntamiento se aprobará el plan especial para el desarrollo de todo el ámbito.

Gente paseando y tomando el sol en Naval Azul, con el Elogio del Horizonte al fondo. / Marcos León

Son acondicionamientos de espacios urbanos que, en algún caso, se pueden considerar provisionales pero que han llegado para quedarse. Quizás no en su actual fisonomía pero sí como parte sustancial de proyectos de ciudad que marcan el futuro de Gijón y cuyo impulso es estrictamente municipal. Un matiz que los diferencia, por ejemplo, del Solarón convertido desde hace años en zona verde y de suelta de perros y que los vecinos quieren consolidar como gran parque urbano pero cuyo futuro depende de las decisiones de los socios de "Gijón al Norte", la entidad que gestiona el plan de vías y donde el Ministerio de Transportes lleva la voz cantante como socio mayoritario.

De La Isla del Botánico a la Flex de La Calzada

Y al margen de las tres grandes operaciones de La Pecuaria, Naval Azul y la playa verde del Rinconín están otras iniciativas a partir de las que el equipo de gobierno ha arañado algunos metros cuadrados más para ampliar el patrimonio municipal. No son operaciones de tanta envergadura pero tienen su impacto y su singularidad. Dos ejemplos: la compra de la finca de La Isla para incorporarla al Jardín Botánico Atlántico y con ello incorporar a Gijón el legado de Florencio Valdés y la adquisición del solar que ocupara la nave de Flex en La Calzada y que, a la espera de su conversión en trama urbana, será habilitado como aparcamiento, tal y como pedían los vecinos tras conseguir la demolición de los restos de la fábrica abandonada.

El verde en un Botánico más grande y el azul de un Cantábrico que desde el Arbeyal se comunica con Flex por la avenida Príncipe de Asturias, cuya conversión en bulevar es otro de esos proyectos de futuro pendientes del Ministerio de Transportes. Un proyecto para el que, por ahora, no hay más color que el negro de la desesperanza de los vecinos d e la zona oeste al seguir viendo como pasan camiones.