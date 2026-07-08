El atracador del cuchillo de Gijón que asaltó dos negocios en 24 horas pacta su pena de cárcel
El juicio se resolvió en apenas unos minutos
El hombre acusado de atracar a punta de cuchillo dos establecimientos de la Carretera del Obispo de Gijón en menos de 24 horas ha aceptado este martes una condena de siete años de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. El juicio apenas duró unos minutos al mostrarse el procesado conforme con los hechos y aceptar una pena de tres años y seis meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de robo con intimidación.
El juicio, previsto para celebrarse este martes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, quedó finalmente resuelto por la vía de la conformidad. La Fiscalía, la defensa y el acusado alcanzaron un acuerdo antes del inicio de la vista oral, por lo que no fue necesario practicar la prueba prevista.
El procesado reconoció los hechos y aceptó una condena de tres años y seis meses de prisión por cada uno de los dos delitos de robo con intimidación, lo que supone un total de siete años de cárcel. De esta forma, la pena quedó sensiblemente rebajada respecto a la petición inicial del Ministerio Fiscal, que reclamaba diez años de prisión, cinco por cada uno de los asaltos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared