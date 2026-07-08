El atracador del cuchillo de Gijón que asaltó dos negocios en 24 horas pacta su pena de cárcel

El hombre acusado de atracar a punta de cuchillo dos establecimientos de la Carretera del Obispo de Gijón en menos de 24 horas ha aceptado este martes una condena de siete años de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. El juicio apenas duró unos minutos al mostrarse el procesado conforme con los hechos y aceptar una pena de tres años y seis meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de robo con intimidación.

El juicio, previsto para celebrarse este martes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, quedó finalmente resuelto por la vía de la conformidad. La Fiscalía, la defensa y el acusado alcanzaron un acuerdo antes del inicio de la vista oral, por lo que no fue necesario practicar la prueba prevista.

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El procesado reconoció los hechos y aceptó una condena de tres años y seis meses de prisión por cada uno de los dos delitos de robo con intimidación, lo que supone un total de siete años de cárcel. De esta forma, la pena quedó sensiblemente rebajada respecto a la petición inicial del Ministerio Fiscal, que reclamaba diez años de prisión, cinco por cada uno de los asaltos.