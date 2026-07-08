Los fondos europeos sostienen el empleo en Asturias con 44,5 millones para 1.554 beneficiarios

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) se consolida como uno de los principales instrumentos para impulsar las políticas activas de empleo en Asturias. El Gobierno regional puso este martes el foco en el impacto de estos recursos comunitarios, que en su última convocatoria permitieron movilizar 44,5 millones de euros y beneficiar a 1.554 personas mediante talleres de empleo, planes de contratación y contratos formativos para jóvenes.

Durante una jornada celebrada este miércoles en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, defendió que los fondos europeos son “una herramienta fundamental para reducir desigualdades, reforzar la cohesión territorial y generar oportunidades laborales”, especialmente para quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

La principal partida corresponde a los talleres de empleo, que disponen de una financiación de 25 millones de euros y han permitido formar y emplear a 855 personas. Estos programas combinan aprendizaje y experiencia laboral en ámbitos con demanda de profesionales, como la atención sociosanitaria, la gestión administrativa, las nuevas tecnologías, la eficiencia energética, el mantenimiento de espacios verdes o la conservación ambiental.

Apoyo a desempleados y colectivos vulnerables

Los planes de empleo, dotados con 14,5 millones de euros, facilitaron la contratación de 526 personas desempleadas, con especial atención a los parados de larga duración y a quienes se encuentran en riesgo de exclusión social. Además, estos programas reservan plazas para perceptores del salario social básico y del ingreso mínimo vital, con el objetivo de favorecer su incorporación al mercado laboral.

A estas iniciativas se suman los contratos formativos para la obtención de práctica profesional, con una inversión de cinco millones de euros. La última convocatoria permitió que 173 jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil accedieran a su primera experiencia laboral relacionada con su formación.

Presencia en casi toda Asturias

El Ejecutivo autonómico destacó también el papel de los ayuntamientos como pieza clave para desarrollar estos programas sobre el terreno. Según explicó Borja Sánchez, las iniciativas financiadas por el FSE+ llegan prácticamente a la totalidad de los 78 concejos asturianos, contribuyendo a que las oportunidades de empleo y formación alcancen tanto a las zonas urbanas como al medio rural.

Para el consejero, esta implantación territorial resulta esencial en un contexto en el que el mercado laboral demanda trabajadores cualificados en numerosos sectores y en el que la formación y la recualificación se presentan como herramientas decisivas para mejorar la empleabilidad.

Más de 212 millones hasta 2027

El Fondo Social Europeo Plus constituye el principal instrumento financiero de la Unión Europea para promover el empleo, la inclusión social y la mejora de la formación. En el periodo 2021-2027 movilizará en Asturias un total de 212,4 millones de euros, de los que el 60% proceden de financiación comunitaria.

Durante el acto, el Gobierno asturiano insistió en la necesidad de dar visibilidad a estos fondos europeos, cuyo impacto, según defendió Borja Sánchez, suele pasar desapercibido para la ciudadanía pese a que financian buena parte de las políticas públicas de empleo y formación desarrolladas en la comunidad.