Gijón bate récord de capturas de avispa asiática, con 4.000 reinas atrapadas, y evita la proliferación de "millones" de nuevos ejemplares

La campaña de trampeo primaveral de avispa asiática acaba de cerrarse con un nuevo récord: cerca de 4.000 reinas capturadas entre los meses de marzo y junio. Así lo ha comunicado esta mañana la concejalía de Medio Ambiente, que explica que el balance arroja "los mejores resultados registrados desde el inicio de este programa municipal". La cifra total de reinas capturas fue de 3.974, lo que supone un incremento del 23 por ciento respecto a 2025 y del 27 por ciento respecto a 2024. "Estos resultados demuestran que invertir en prevención, seguimiento e intervención temprana es la estrategia más eficaz para controlar la expansión de avispa asiática y proteger nuestro patrimonio natural", resalta el popular Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente.

Destacan desde la concejalía que la captura de reinas supone haber evitado la formación "potencial" de cerca de 4.000 nuevos nidos, y con ellos, "millones de ejemplares en los próximos meses", protegiendo así "la biodiversidad y la apicultura del concejo", ya que este animal invasor es muy agresivo contra especies autóctonas.

Añaden desde la concejalía que en la misma campaña de trampeo se han capturado también 4.266 avispas obreras, lo que supone igualmente la cifra más elevada desde la puesta en marcha del programa y que a juicio de los responsables refleja "el intento seguimiento" realizado esta primavera. "Cada reina capturada en primavera supone evitar potencialmente la formación de un nuevo nido y, con ello, miles de ejemplares menos al finalizar el verano", señala Pintueles. "Actuar en esta fase del ciclo biológico es la forma más eficaz de reducir su expansión y proteger nuestro patrimonio natural", completa.

De la concejalía destacan asimismo que la avispa asiática "representa una seria amenaza para los polinizadores, especialmente para las abejas", que son "fundamentales para el mantenimiento de los ecosistemas y de la actividad agrícola y apícola". "Combatir la expansión de esta especie significa proteger la biodiversidad, preservar nuestras poblaciones de polinizadores y respaldar el trabajo de los apicultores, que desempeñan un papel fundamental en la conservación del medio natural", dice Pintueles.

Trampas vandalizadas

La campaña implicó la instalación de 450 trampas distribuidas por todo el concejo, revisadas periódicamente por los servicios municipales. "Durante estos meses fue necesario reponer 120 dispositivos, principalmente como consecuencia de actos vandálicos y robos", señala la concejalía de Medio Ambiente, que a su vez hace "un llamamiento a la colaboración ciudadana" para que la colocación de estos dispositivos no sean vandalizados ni manipulados. "Su correcto funcionamiento resulta esencial para garantizar la eficacia de una campaña que se ha consolidado como una de las principales herramientas municipales para el control de esta especie invasora", explica.