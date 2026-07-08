Iker González, organizador del Gijón Life: "El regreso de Amaia a 'La Oreja de Van Gogh' hace que el concierto sea muy especial"

El Parque Hermanos Castro vuelve a convertirse en el epicentro de la música en directo en Asturias. Mientras los operarios ultiman estos días el montaje del recinto, el Gijón Life se prepara para levantar el telón de una nueva edición con una programación que reunirá durante las próximas semanas a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional.

El pistoletazo de salida llegará este viernes con uno de los conciertos más esperados del año: el regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios junto a Amaia Montero, casi dos décadas después de la salida de la cantante de la banda, dentro de la gira “Tantas cosas que contar”, que ha despertado una enorme expectación entre varias generaciones de seguidores.

A partir de ahí, el ciclo continuará con el estreno del WAY Festival, la actuación de Dani Martín y dos jornadas dedicadas al reguetón y a la música de los años noventa. Al frente de la organización está Iker González López (Bilbao, 1977), administrador de Two Monkeys, que destaca la variedad del cartel y el impacto que el Gijón Life tiene para la ciudad.El Gijón Life está a punto de comenzar.

¿Con qué sensaciones afrontáis esta nueva edición?

Muy positivas, como siempre. Tenemos una programación muy variada, pensada para todos los públicos, y la respuesta está siendo magnífica. Hay artistas que ya pasaron por aquí cuando arrancó el ciclo hace ya unos cuantos años y otros que vienen por primera vez a este recinto. Afrontamos el inicio con muchísima ilusión.

¿Qué novedades destacaría respecto a años anteriores?

La principal novedad es el estreno del WAY Festival. Hemos querido reunir a grupos clásicos del pop y el rock español, como Hombres G, con bandas de una nueva generación como Carolina Durante, Siloé, Las Petunias, Mateo Eraña o Las Hijas de Chimo Bayo. Creemos que, aunque pertenezcan a generaciones distintas, tienen muchos puntos en común y pueden conectar perfectamente con el público.

Además del WAY Festival, el cartel reúne artistas como Dani Martín o La Oreja de Van Gogh. ¿Qué dice esta programación sobre la identidad del Gijón Life?

La representa perfectamente. La idea siempre ha sido hacer una propuesta variada y de calidad, que llegue a todas las generaciones y, en definitiva, a todos los públicos. Queremos que cualquier aficionado a la música encuentre un concierto que le interese dentro del ciclo.

El Gijón Life atrae cada verano a miles de personas. ¿Qué supone para la ciudad?

Tiene una repercusión evidente en muchos negocios, sobre todo en la hostelería, la hotelería y otros sectores relacionados. Creemos que este tipo de ciclos son muy interesantes para la ciudad porque fomentan la llegada de visitantes y generan actividad económica.

¿Qué aporta Gijón frente a otras ciudades que también compiten por albergar grandes eventos?

La ubicación del recinto es inmejorable, al lado de la playa. Además, ahora mismo el clima juega a nuestro favor. Gijón se ha convertido casi en un refugio climático frente a otras ciudades donde en verano resulta mucho más complicado disfrutar de un concierto al aire libre. A eso hay que sumar la gastronomía, la ciudad y la forma de recibir a la gente.

¿Qué hace diferente al Gijón Life frente a festivales como Metrópoli o Boombastic?

Es un ciclo mucho más centrado en el propio concierto. Hay un artista o una propuesta cada día y toda gira alrededor de ese espectáculo. En otros festivales la experiencia es más amplia y hay muchas actividades complementarias. Aquí el protagonista absoluto es el artista y su directo.

Después de tantas ediciones, ¿hasta dónde puede crecer el Gijón Life?

Siempre hay margen. Cada año aparecen nuevas propuestas y nuevas fórmulas. Seguro que seguiremos innovando y trayendo artistas o formatos que en cada momento interesen al público. La idea es seguir aprendiendo y continuar ofreciendo una propuesta de calidad tanto para los espectadores como para los artistas.

Este fin de semana arranca el Gijón Life con el esperado regreso de La Oreja de Van Gogh junto a Amaia Montero. ¿Qué se va a encontrar el público?

El viernes tenemos un concierto muy especial con La Oreja de Van Gogh y Marlon como artista invitado. Posiblemente sea uno de los grupos que más expectación ha despertado este año por todo lo que supone el regreso de Amaia y por las ganas que tiene el público de volver a ver esa formación sobre el escenario.

Y el sábado llega una de las principales novedades de esta edición, el WAY Festival.

Sí. Yo recomendaría a todo el mundo que venga porque reúne propuestas muy diferentes. Son grupos de distintas generaciones, con estilos diferentes dentro del pop y el rock, pero todos tienen una calidad enorme.

Es también una oportunidad para descubrir nuevos artistas.

Sin duda. Puedes venir atraído por un grupo concreto y acabar descubriendo otros que quizá no conocías. Ese es uno de los atractivos de este formato.

Después llegará el turno de Dani Martín.

Sí. Dani Martín ya ha pasado varias veces por Gijón y siempre funciona muy bien. Sabemos que es un artista muy querido por el público y estamos convencidos de que volverá a ofrecer un gran espectáculo.

El ciclo se completa con dos propuestas muy distintas el último fin de semana.

Sí. Tendremos una jornada centrada en el reguetón y otra dedicada a la música dance y a los grandes éxitos de los años 90. Son dos formatos de festival de un día, con varias horas de música y una producción técnica espectacular. Quien disfrute de esos estilos no se los puede perder.

Al final, esa variedad resume bastante bien la filosofía del Gijón Life.

Exactamente. Creemos que con un ciclo como este podemos dar cabida a públicos muy diferentes y seguir haciendo de Gijón una cita imprescindible para la música en directo durante el verano.