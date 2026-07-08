Nueva campaña de limpieza bajo el viaducto de Carlos Marx, ahora ya sin basura

La rampa del acceso subterráneo bajo el viaducto de Carlos Marx luce de nuevo libre de basura. Operarios de Emulsa han hecho una nueva campaña de limpieza en el entorno, que suele servir como refugio habitual para personas sin hogar, y el recinto luce ahora libre de basura. Hace apenas unos meses, los vecinos detallaban a LA NUEVA ESPAÑA que realizar campañas de limpieza más periódicas en este entorno era una de las "asignaturas pendientes" como preámbulo al proyecto para derribar este viaducto y reordenar el vial de Carlos Marx en superficie.

Este tipo de campañas de limpieza son relativamente habituales. El pasado febrero, por ejemplo, se llevó a cabo una operación similar en los terrenos liberados del plan de vías que siguen al Solarón, en aquel caso en un operativo coordinado con la Policía Nacional y la Local para avisar con antelación a las personas que allí pernoctaban para que pudiesen recoger sus enseres. En aquella ocasión, los agentes locales custodiaron los objetos que a simple vista pudiesen ser aún de utilidad para que posibles afectados pudiesen pasarse por comisaría a recogerlos.

En otros años, este tipo de campañas de limpieza se extienden al entorno de la Casa Sindical, donde suelen pernoctar también personas sin hogar. Las autoridades tratan de respetar la privacidad y las posesiones de los afectados, pero impulsan también campañas de limpieza para salvaguardar, también para estas personas, unas condiciones mínimas de higiene que evite que refugios habituales de pernoctación no terminen por volverse insalubres.