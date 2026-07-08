El Paseo Gastro crece en el número de negocios interesados

El Paseo Gastro mantiene el tirón entre la hostelería. La edición de 2026 ha cerrado el plazo de inscripción con un total de 36 solicitudes para participar en el evento gastronómico de la Semana Grande, una cifra que supera la del pasado año, cuando se registraron 35 peticiones.

Del total de candidaturas recibidas, 27 corresponden a establecimientos del concejo de Gijón. Las otras nueve proceden de fuera del municipio: ocho de Oviedo y una de Lugones. La distribución definitiva de las casetas se comunicará mañana, una vez concluido el proceso de adjudicación.

El incremento, aunque moderado, confirma la consolidación de una cita que se ha convertido en uno de los principales escaparates gastronómicos de las fiestas de Begoña. El hecho de que vuelva a haber más solicitudes que espacios disponibles evidencia el interés del sector por participar en un evento que reúne a miles de visitantes.

Nueva ubicación y apertura regional

La edición de este verano se celebrará del 5 al 16 de agosto y mantendrá el paseo de Begoña como principal escenario, aunque sustituirá la ubicación de Claudio Alvargonzález, en Cimavilla, por los Jardines de la Reina. En total se instalarán 20 casetas, de las que 14 estarán en Begoña y las seis restantes en el nuevo emplazamiento.

La convocatoria de 2026 incorpora además otra novedad relevante: por primera vez el Paseo Gastro se abre a establecimientos de toda Asturias. No obstante, los negocios con sede fiscal en Gijón mantienen prioridad en el proceso de adjudicación, una circunstancia que explica que la mayoría de las solicitudes registradas —27 de las 36 presentadas— correspondan a locales del concejo.

Cada establecimiento dispondrá de una caseta con terraza propia de ocho mesas y 32 sillas. Como novedad, la organización permitirá instalar mesas altas para favorecer la rotación de clientes y habilitará espacios destinados a actuaciones musicales, sesiones de DJ y demostraciones gastronómicas tanto en Begoña como en los Jardines de la Reina.

Paseo Gastro nació con el objetivo de trasladar parte de la oferta gastronómica gijonesa al espacio público durante la Semana Grande. La iniciativa permite a los establecimientos participantes ofrecer una selección de tapas y bebidas en casetas instaladas en el centro de la ciudad, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La elevada demanda registrada refleja el interés de los hosteleros por formar parte de un evento que combina promoción, visibilidad y una intensa afluencia de público durante las fiestas.

La atención se centra ahora en la resolución del proceso de adjudicación. Mañana se conocerá qué establecimientos ocuparán finalmente las casetas de Paseo Gastro 2026 y cómo quedarán distribuidos los espacios entre los participantes seleccionados.