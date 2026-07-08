Pepón Nieto vuelve a Gijón: el repaso a su personaje del subinspector Mariano Moreno y con qué va a sorprender en el Jovellanos

Apenas una semana después de desatar la nostalgia en el Metrópoli con el reencuentro de «Los hombres de Paco», Pepón Nieto regresa a Gijón con «La pasión infinita», una tragicomedia teatral que se podrá ver en el Jovellanos el 17 y 18 de julio.

¿Cuál es el mensaje de la obra?

La función habla de muchas cosas y hace un homenaje a nuestra profesión. Interpreto a un personaje, el protagonista, que no tiene ningún talento para lo que quiere hacer, pero tiene una pasión infinita desde bien chiquitito por cumplir su sueño de ser actor. Creo que el mensaje es ese. ¿Merece la pena luchar por tus sueños para cumplirlos o no? ¿Empeñar todo en la vida hacia algo aún sabiendo que si lo cumples no te va a dar, no va a traer nada bueno?

Es profundo el tema...

No quiero hacer spoilers, pero aún sabiendo que no estás llamado, que no tienes talento para ser aquello en lo que sueñas, ¿merece la pena la lucha? ¿Merece la pena darlo todo por una pasión?

¿Qué le llamó la atención de su personaje?

Es una función escrita para mí. De esto parte del empeño de José Troncoso, el director y autor, y mío de trabajar juntos. Lo fue escribiendo a partir de varios talleres que hicimos con los actores de la función, pero también con otros que sabíamos que no iban a estar, pero que aportaron mucho. El texto nace de una idea de todos y con un empeño claro en qué es lo que queríamos contar y desde dónde.

¿En qué se fija para escoger un personaje?

Básicamente la historia. La historia que vayamos a contar, que crea que es importante y necesario contarla. Que el personaje, más allá de que sea más o menos protagonista, que tenga una importancia para la historia, que la modifique o que cuente algo dentro de esa trama. Si es un personaje que solo tiene una secuencia, pero determinante para la historia a mí ya me llama la atención y quiero contarla.

¿Qué le diría a su yo del pasado?

Que no tenga prisa. Echando la vista atrás tampoco es que haya tenido mucha. Me he ido dejando llevar y he entendido que esta profesión no depende de lo que uno quiere hacer, sino de lo que puede hacer. Uno debe estar preparado y tener ambición, pero ambición como motor para poder hacer proyectos y yo, en mi caso que produzco, no me quedo esperando a que suene el teléfono. A cualquiera que quiera dedicarse a esto le diría que hay que dejarse llevar por lo que ocurre. En la industria audiovisual no depende de ti que suene el teléfono. No puedes hacerte responsable de que eso ocurra, porque eso lleva a la frustración.

Vuelve a Gijón tras Metrópoli y «Los Hombres de Paco».

Estuvo muy bien. Estoy deseando volver a Gijón porque es una tierra que me encanta, me gusta mucho Asturias. Se come muy bien, disfrute mucho y luego me reencontré con amigos que hacía mucho que no nos veíamos. Fue bonito ver que 20 años después, esa serie que hicimos, y que gracias a las plataformas se sigue viendo, pues que todavía le gusta a la gente, les ha llegado, les ha servido, les sirve para olvidar sus problemas, para plantearse cosas, para identificarse con los personajes. El otro día fui a renovarme el carnet de identidad y el policía que estaba allí empezó a sacarme tramas de la serie, a contarme cosas de la serie que yo ni me acordaba y cómo le gustaba cuando la veía, cómo se veían reflejados también como una familia, porque la policía la vemos como una gente que lleva un uniforme, pero todos tienen su vida y su familia.

Si tuviera que quedase con «su momento Gijón», ese rincón o esa costumbre ¿Cuál cree que sería?

Soy muy del Jovellanos, yo le tengo muchísimo cariño al teatro Jovellanos, muchísimo amor. He trabajado en casi todas las funciones que he hecho en ese teatro y siempre se ha llenado. El público asturiano es maravilloso.

¿Y con qué zona de la ciudad se queda?

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Yo creo que una cosa de tarde ideal es ir a cualquier pastelería de estas que hay enfrente del Jovellanos, tomarte un café con leche, unas moscovitas y luego ir a hacer la función. Eso es lo que más me puede gustar del mundo. Un plan digno para todos los gijoneses, incluso. Y luego, es que claro, no te voy a recomendar ningún restaurante porque en Gijón se come bien en todos los sitios. Es que en Gijón es difícil comer mal y a mí que me gusta mucho comer. En cualquier sitio disfruto. n