Piden poner en busca y captura a una acusada de estafar 13.500 euros a su jefe tras no acudir al juicio

El juicio contra una pareja acusada de estafar más de 13.500 euros a un hostelero gijonés volvió a quedar este miércoles suspendido después de que una de las procesadas no se presentara en la Audiencia Provincial.

Ante su incomparecencia, la Fiscalía solicitó al tribunal que se dicte una orden de busca y captura contra la mujer, al no poder celebrarse la vista sin su presencia al enfrentarse a una petición de pena superior a dos años de prisión.

Se trata de la segunda suspensión del procedimiento. La acusada no acudió a la vista, mientras que el otro procesado sí compareció en sede judicial.

Según mantiene la Fiscalía, la mujer trabajaba para el hostelero y gozaba de su confianza, hasta el punto de que disponía de las llaves de su domicilio para realizar distintos recados, entre ellos recoger el correo cuando el empresario estaba fuera de la ciudad.

La acusación sostiene que aprovechó esa circunstancia para hacerse con una tarjeta bancaria enviada por correo y, junto con su pareja, utilizarla posteriormente para realizar reintegros en cajeros y diferentes pagos. Las operaciones se habrían efectuado entre el 2 de julio y el 7 de agosto de 2023 y ascendieron a un total de 13.567,61 euros.

La Fiscalía acusa a ambos de un delito de estafa y solicita para cada uno una pena de tres años y medio de prisión, además de una multa de diez meses y la devolución al perjudicado del dinero presuntamente sustraído, con los intereses correspondientes.