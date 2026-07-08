La Rochelle premia a los mejores navegantes de esta edición

El espigón del Puerto Deportivo más próximo a la antigua Rula acogió ayer por la tarde la entrega de premios a los ganadores de la regata Rochelle, una cita deportiva que se ha venido celebrando en Gijón en los últimos días. La entrega de premios, en la que participó la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, quien bien conoce el deporte de la regata puesto que fue medallista olímpica, distinguió a los mejores en las tres categorías en las que hubo participantes. El acto sirvió además para ahondar en los lazos entre los dos puertos, el de Gijón y de La Rochelle, que se encuentra en la ciudad ubicada en la costa atlántica francesa.

Durante el acto, la vicealcaldesa y concejala de Economía. Ángela Pumariega, destacó la importancia de mantener viva esta relación entre los dos puertos. Además, aseguró estar "encantada" de celebrar una nueva edición de la regata y expresó su deseo de que esta iniciativa continúe creciendo en los próximos años. También agradeció la participación de todos los regatistas y confió en que hayan disfrutado de su estancia en Gijón. La Vicealcaldesa les animó a regresar cuando quieran en futuras ocasiones.

Explicó Pumariega que esa visita se puede producir tanto en sus embarcaciones, como junto a sus familias, y apostó por seguir impulsando el turismo náutico, especialmente este tipo de travesías. "Contad con Gijón para venir a disfrutar de las vacaciones y de este puerto maravilloso que tenemos en la ciudad", concluyó Pumariega, quien hace tan solo unos días, en el izado de la bandera azul en el Puerto Deportivo puso en valor esta clase de turismo y agregó que espera que en los próximos esta forma de viajar creciera en el concejo gijonés.

Noticias relacionadas

En lo que respecta a la entrega de premios, aunque la regata cuenta con una clasificación general de todos los barcos participantes, los premios se entregaron a los vencedores de cada una de las tres categorías en las que competían los navegantes. En la modalidad individual, el ganador fue Jacques Rigalleau. En la categoría de parejas, el triunfo fue para Benoit Fagart y Yann Dube y. Por último, en la modalidad por equipos los galardonados fueron Paolo Mangione y sus dos hijos Francesco y Matteo. Los vencedores estuvieron ayer presentes durante la entrega de premios.