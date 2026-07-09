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Más de 200 jugadores disputarán en Gijón la última prueba clasificatoria del circuito internacional Siux Even Pádel

El torneo, que se celebrará del 17 al 19 de julio en Norpadel, decidirá qué parejas asturianas competirán en la Master Final de Blanes

Jorge Pañeda junto a los organizadores del evento durante la presentación.

Jorge Pañeda junto a los organizadores del evento durante la presentación. / Marcos León

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Demi Taneva

Demi Taneva

Gijón acogerá del 17 al 19 de julio la cuarta y última prueba puntuable del circuito internacional amateur Siux Even Pádel en la Conferencia Norte de España, una cita que reunirá a más de 200 jugadores y que será decisiva para definir las parejas asturianas que accederán a la Master Final, prevista del 2 al 4 de octubre en Blanes (Girona).

La competición, organizada por la Escuela de Pádel Nacho Torres con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal (PDM), fue presentada este martes en el Ayuntamiento. En total participarán más de dos centenares de jugadores distribuidos en siete categorías.

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El torneo se disputará en las instalaciones de Norpadel y garantizará a todas las parejas inscritas la disputa de un mínimo de dos encuentros, un formato pensado para favorecer la participación y la competición entre los jugadores aficionados.

Última parada antes de la gran final

La prueba gijonesa pondrá el broche a la fase clasificatoria de la Conferencia Norte dentro del circuito Siux Even Pádel, una competición amateur con presencia en 25 países que reúne cada temporada a miles de jugadores y que culmina con una final nacional en la que estarán representadas las mejores parejas de cada zona.

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Durante la presentación, el concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal, Jorge Pañeda, agradeció la implicación de patrocinadores y voluntarios, destacando su “esfuerzo constante” para hacer posible tanto esta competición como el resto de eventos deportivos que se celebran en la ciudad.

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