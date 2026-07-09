Atasco kilométrico en la autovía Minera: un accidente entre dos coches en un túnel moviliza a la Guardia Civil
El golpe tuvo lugar en el concejo de Siero, en el último túnel antes de llegar a Gijón
Susto en la autovía Minera. Dos coches han sufrido un accidente en el último túnel antes de llegar a Gijón, a la altura del concejo de Siero. El impacto, cuyas causas tienen que investigarse, ha llamado la atención de los conductores puesto que los dos coches han quedado uno delante del otro en una vía que, siendo una autovía, es de un solo sentido. El siniestro ha provocado un atasco de más de 2 kilómetros en sentido Gijón.
La Guardia Civil se dirige hacia el lugar de los hechos. Por ahora, se desconoce si hay heridos o si hay víctimas mortales.
El golpe ha tenido lugar pasadas las dos y diez de la tarde. Y ha llamado la atención a los conductores de la zona, en un momento de mucho tráfico por la gente que vuelve a Gijón tras el trabajo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared
- Samuel Trabanco, lagarero: 'Toda la vida vi traer manzana de Galicia y nunca oí en el chigre: ‘Esa sidra ye gallega’