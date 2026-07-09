Atasco kilométrico en la autovía Minera: un accidente entre dos coches en un túnel moviliza a la Guardia Civil

Susto en la autovía Minera. Dos coches han sufrido un accidente en el último túnel antes de llegar a Gijón, a la altura del concejo de Siero. El impacto, cuyas causas tienen que investigarse, ha llamado la atención de los conductores puesto que los dos coches han quedado uno delante del otro en una vía que, siendo una autovía, es de un solo sentido. El siniestro ha provocado un atasco de más de 2 kilómetros en sentido Gijón.

La Guardia Civil se dirige hacia el lugar de los hechos. Por ahora, se desconoce si hay heridos o si hay víctimas mortales.

Noticias relacionadas

El golpe ha tenido lugar pasadas las dos y diez de la tarde. Y ha llamado la atención a los conductores de la zona, en un momento de mucho tráfico por la gente que vuelve a Gijón tras el trabajo.