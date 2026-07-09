Condenada en Gijón por suplantar la identidad de una empresa y estafar más de 80.000 euros
La mujer, una asturiana de mediana edad, pacta su pena de cárcel en un juicio celebrado este jueves
Un año y medio de cárcel, una multa diaria de 10 euros durante seis meses, y la obligación de devolver lo que estafó a una empresa de Cataluña. Esa es la condena que aceptó este jueves en un juicio celebrado en Gijón una mujer asturiana de mediana edad acusada de haber suplantado la identidad de esta empresa textil y estafarles el dinero que una firma de moda italiana les tenía que enviar.
Los hechos que se juzgaron este jueves en la sección octava de la Audiencia Provincial tuvieron lugar a finales de octubre de 2020. Fue entonces cuando esta mujer, que formaba parte de una empresa asturiana, suplantó a través de correo electrónico la identidad de la empresa catalana. De esa forma logró ponerse en contacto con la firma italiana que tenía que enviarles una cantidad de dinero que ascendía a 82.180,32 euros. La acusada les dio mediante mensajes de correo electrónico su cuenta bancaria y el dinero terminó llevándoselo ella, que realizó a su vez varias transferencias con esa cantidad.
Tras esos hechos, la empresa catalana llamó a la firma italiana reclamando el dinero y recibieron la respuesta de que ya habían llevado a cabo la transferencia. Fue entonces cuando empezó una investigación alrededor de esta estafa electrónica y la Policía terminó confirmando que el dinero había ido a parar en la cuenta de esta mujer.
Por estos hechos, la acusación particular del banco a través del que se había realizado la transferencia solicitaba cuatro años de cárcel. La Fiscalía, por su parte, pedía tres. Finalmente, la defensa ejercida por el abogado Mariano Marín Albi; la acusación particular, ejercida por Emilio Burgos, y el Ministerio Fiscal, terminaron rebajando la pena de prisión a un año y medio para una mujer que ya estaba en prisión por otros hechos. La acusada reconoció los hechos y aceptó esa condena, quedando visto para sentencia este juicio por suplantación de identidad y estafa.
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