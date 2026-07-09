Condenado a cinco años y medio de cárcel por atacar con un cuchillo a su pareja en Gijón
El hombre reconoció los hechos de los que le acusaban y la defensa logró rebajar la condena con el acuerdo
El procesado vivía con la mujer a pesar de que tenía una condena previa que le prohibía acercarse a ella
Miguel Guerrero
Un procesado por atacar con un arma blanca a su pareja, con la que convivía en Gijón a pesar de tenerlo prohibido por sentencia judicial, reconoció este jueves en la Audiencia Provincial de Oviedo los hechos que le atribuía la Fiscalía del Principado de Asturias y la acusación particular. Tras llegar a un acuerdo, su defensa logró rebajar la condena a 5 años y medio de prisión y la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. En un principio, solicitaban para él casi 13 años de cárcel por homicidio en grado de tentativa.
Según el relato de la Fiscalía, todo ocurió el 16 de junio de 2025. El procesado insultó a su pareja y la agredió repetidamente, llegando a coger un cuchillo de 17. La mujer logró repeler a duras penas las puñaladas y, herida, pudo escapar hasta llegar a un centro de salud cercano, donde la derivaron al hospital.
Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena; de dos delitos de lesiones en el ámbito familiar y de un delito de homicidio en grado de tentativa. También se aplica en el procesado la circunstancia agravante de parentesco, así como otras de desprecio de género y de reincidencia en el delito de lesiones en el ámbito familiar.
Con la asunción de su culpa, el reo, defendido por los abogados Ernesto Ramos e Ignacio Botas, ha conseguido atenuar su pena, a lo que ha contribuido que ya consignase 9.000 euros para indemnizar a la víctima y su condición de toxicómano, que han servido como atenuantes.
La pena impuesta incluye la prohibición de acercarse a su pareja a menos de 500 metros durante los próximos 11 años, debe realizar 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad y pierde el derecho a la tenencia y porte de armas durante 6 años. Asimismo, la indemnización total a la víctima aciende a 16.300 euros.
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