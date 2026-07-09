El día en que Bonnie Tyler se convirtió en la primera dama del rock de Gijón: así fue el concierto del icono musical que se despidió hoy de este mundo
La cita, en plena Semana Grande, sirvió para paladear por unas horas el sabor de los grandes conciertos internacionales
Tuvo aroma a verano, a gran concierto de los que hacía años que no se vivían en Gijón. Y claro, siendo un artista de semejante calibre no pudo por menos que convertirse en la primera dama del rock en la ciudad. La cantante británica Bonnie Tyler, quien hoy deja a millones de fans huérfanos tras su fallecimiento a los 75 años, mostró buena parte de su talento el pasado año en la Semana Grande de Gijón.
Fue en un concierto el 12 de agosto, en una explanada de Poniente llena hasta la bandera y que revivió el sabor de las grandes noches. De las de verano y de las de otras épocas ya pretéritas. "La primera dama del rock" se presentaba en la Semana Grande como cabeza de cartel. Con una trayectoria de cinco décadas y clásicos que rompieron todas las listas musicales en los 80 y 90.
Su inconfundible voz rasgada mantuvo todo el ímpetu de siempre. Una "Natural Force", como reza su segunda álbum de estudio, alteró el estado de los presentes en la explanada de Poniente. Fueron miles. La cita tuvo muchos guiños. Recuerdos en forma presente de quienes vivieron los buenos tiempos de los conciertos en la ciudad. Volvió, así, a sonar en la capital gijonesa, más de 30 años después "The Best".
En aquella ocasión fue Tina Turner la que entonó en El Molinón el tema que había grabado por primera vez Tyler. No faltaron otros dos clásicos como "It’s a Heartache" o el inconfundible "Total Eclipse of the Heart", el momento más esperado de la velada sin duda. Tampoco se dejó su versión de "Have you ever seen the rain" del grupo Credence Clearwater Revival.
La magia de Bonnie Tyler acabó por encandilar a los seguidores de toda la vida y a los que desconocían la trayectoria de la cantante, pero que presenciaron uno de los conciertos más especiales de las fiestas de Begoña.
La galesa de voz inconfundible personificó ayer un homenaje a todos los grandes artistas que en algún momento, hicieron de Gijón una de las capitales nacionales de la música. Y por eso, hoy, en cierta manera, Gijón llora a la que fue su primera dama del rock.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared
- Samuel Trabanco, lagarero: 'Toda la vida vi traer manzana de Galicia y nunca oí en el chigre: ‘Esa sidra ye gallega’