El día en que Bonnie Tyler se convirtió en la primera dama del rock de Gijón: así fue el concierto del icono musical que se despidió hoy de este mundo

Tuvo aroma a verano, a gran concierto de los que hacía años que no se vivían en Gijón. Y claro, siendo un artista de semejante calibre no pudo por menos que convertirse en la primera dama del rock en la ciudad. La cantante británica Bonnie Tyler, quien hoy deja a millones de fans huérfanos tras su fallecimiento a los 75 años, mostró buena parte de su talento el pasado año en la Semana Grande de Gijón.

Fue en un concierto el 12 de agosto, en una explanada de Poniente llena hasta la bandera y que revivió el sabor de las grandes noches. De las de verano y de las de otras épocas ya pretéritas. "La primera dama del rock" se presentaba en la Semana Grande como cabeza de cartel. Con una trayectoria de cinco décadas y clásicos que rompieron todas las listas musicales en los 80 y 90.

Su inconfundible voz rasgada mantuvo todo el ímpetu de siempre. Una "Natural Force", como reza su segunda álbum de estudio, alteró el estado de los presentes en la explanada de Poniente. Fueron miles. La cita tuvo muchos guiños. Recuerdos en forma presente de quienes vivieron los buenos tiempos de los conciertos en la ciudad. Volvió, así, a sonar en la capital gijonesa, más de 30 años después "The Best".

El espectacular concierto de Bonnie Tyler en Gijón (en imágenes) / Ángel González

En aquella ocasión fue Tina Turner la que entonó en El Molinón el tema que había grabado por primera vez Tyler. No faltaron otros dos clásicos como "It’s a Heartache" o el inconfundible "Total Eclipse of the Heart", el momento más esperado de la velada sin duda. Tampoco se dejó su versión de "Have you ever seen the rain" del grupo Credence Clearwater Revival.

La magia de Bonnie Tyler acabó por encandilar a los seguidores de toda la vida y a los que desconocían la trayectoria de la cantante, pero que presenciaron uno de los conciertos más especiales de las fiestas de Begoña.

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La galesa de voz inconfundible personificó ayer un homenaje a todos los grandes artistas que en algún momento, hicieron de Gijón una de las capitales nacionales de la música. Y por eso, hoy, en cierta manera, Gijón llora a la que fue su primera dama del rock.