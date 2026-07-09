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Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón

El fallecimiento sume en la tristeza a la hostelería local

Fran Rosal

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Pablo Palomo

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Gijón

Nueva pérdida en la hostelería gijonesa. Fran Rosal, quien fuera durante 20 años encargado de Bulevard, falleció hoy. Rosal, una persona muy conocida en la noche gijonesa, era un hombre con una dilatada trayectoria en la hostelería local.

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Trabajó durante 20 años en el Bulevar, mítico local en Cimavilla, que marcó y marca una época en la noche gijonesa. Ángel Lorenzo, presidente de Otea Gijón, y uno de los dueños del Bulevar se mostró consternado por el fallecimiento. "Fue un chaval con un gran corazón, pero con mala suerte en la vida", contó.

Esta pérdida en la hostelería se suma a otras que ya se han producido justo en este último año. Uno de ellos fue José Niño, quien murió a los pocos días de haberse caído por la cuesta del Cholo. Él regentaba el Toldos, que también se encuentra en la calle Claudio Alvargonzález.

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Otra muerte que dejó a la hostelería sumida en la tristeza fue la de Edu Fanjul, dueño de La Volanta y del histórico Colonial, otro local con gran trayectoria en Claudio Alvargonzález.

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