El fondo Gijón Invierte II aprueba tres nuevas inversiones en empresas innovadoras: "Es un instrumento para crear oportunidades"

El Fondo Capital Riesgo PYME Gijón Invierte II continúa avanzando como herramienta de impulso al crecimiento empresarial de la ciudad. El comité de inversiones, celebrado hoy, ha aprobado tres nuevas operaciones que refuerzan el apoyo a proyectos innovadores con alto potencial de desarrollo.

El fondo, dotado con 5 millones de euros y cuyo socio único es el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, analizó durante la reunión tres operaciones, además de dos nuevos tramos de inversión para dos proyectos que ya formaban parte de la cartera del fondo, por un importe conjunto de 600.000 euros.

Las iniciativas aprobadas pertenecen a sectores estratégicos para el desarrollo económico de Gijón/Xixón, concretamente las áreas de green-tech, audiovisual y hr-tech, ámbitos alineados con la apuesta municipal por una economía más innovadora, sostenible y competitiva.

Con estas incorporaciones, Gijón Invierte II alcanza las 17 operaciones aprobadas y 3.375.000€ de inversión comprometida, lo que representa el 67,5 % de su dotación total, contribuyendo además a la creación de 117 empleos directos vinculados a los proyectos respaldados.

Al término del comité, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, destacó que "cada nueva inversión confirma que Gijón cuenta con un instrumento útil y eficaz para apoyar a empresas con capacidad de crecer, innovar y generar oportunidades. El Fondo Gijón Invierte II está permitiendo que proyectos empresariales sólidos encuentren el respaldo necesario para acelerar su desarrollo desde nuestra ciudad".

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Pumariega subrayó además que "estas operaciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento con un modelo económico basado en la innovación, la colaboración público-privada y la generación de empleo cualificado. Apostamos por empresas que aportan valor, fortalecen nuestro tejido productivo y contribuyen a que Gijón siga consolidándose como un entorno atractivo para emprender, invertir y desarrollar proyectos de futuro".