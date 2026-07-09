Gijón acogerá pirotecnia robótica y un gran "eclipse" creado con drones durante su Fiesta del Cielo

En el marco del programa de la Fiesta del Cielo, que se celebrará en Gijón entre los días 14 y 24 de julio, la ciudad acogerá en la noche del día 17, a partir de las once de la noche, su ya casi tradicional espectáculo de drones, que sumará este año su quinta edición. Será la de este verano, sin embargo, una apuesta distinta: desde Divertia anuncian que el show se ha diseñado de acuerdo "al gran fenómeno" que será el eclipse del día 12 de agosto y, por eso, el espectáculo de robots iluminados llevará como título "Gijón, la ciudad que no se eclipsa" y desplegará en el cielo 650 drones durante 20 minutos de puesta en escena. A mitad de acto, se recreará un eclipse y, como colofón, el show tendrá su propia pirotecnia, en este caso con "pirodrones". "Va a sorprender", asegura el edil Oliver Suárez, responsable de Divertia. El programa municipal se completará con el Festival Aéreo, cuyo programa se detallará este viernes.

Explica el edil no adscrito que la Fiesta del Cielo de este año se ha adaptado a la actualidad. "Estará marcada inevitablemente por el gran acontecimiento que viviremos el 12 de agosto, el eclipse, y hemos preparado una programación especial inspirada en el fenómeno sin renunciar a las propuestas que ya estaban consolidadas", dice. Así, en la web se detallará de manera inminente el desglose de actividades, la mayoría con reserva de plazas a través de la web fiestadelcielo.es. Habrá talleres, exposiciones, demostraciones de distintos dispositivos y un recorrido educativo apto para familias. También citas para observar estrellas, experiencias de realidad virtual y aumentada y sesiones prácticas de radioafición.

Se ha programado también la recreación de un centro de control espacial, un taller de modelismo, actividades en el planetario y una ruta por la ciudad que se titulará "Gijón mira al eclipse" y que Divertia destacada como novedad. "Será un juego urbano al aire libre y autoguiado que conectará distintos puntos de la ciudad mediante códigos QR", adelanta el concejal. En cada código habrá información turística e histórica vinculada al cielo y al eclipse y, como elemento vertebrador, todo el juego se basará en un acertijo a resolver y que permitirá participar en un concurso.

El espectáculo de drones, por su parte, tendrá lugar en la noche del día 17 y contará una historia local en dos capítulos. El primero, dice Suárez, será "más poético" y abordará los "orígenes" de la ciudad bajo el título de "La noche de los marineros" para evocar "el vínculo ancestral" de Gijón con el mar. En el segundo capítulo llegará un "gran eclipse" con drones y, tras él, llegará el espectáculo de drones con toda su fuerza" y los grandes iconos locales que este espectáculo ha desplegado en el cielo otros años. Señalan desde Divertia que la idea narrativa del show este año es que se cuente la historia de la ciudad desde el pasado hasta el presente.

La otra novedad del show de drones, por lo demás, serán los citados "pirodrones", una versión robótica de la pirotecnia que hasta ahora no se había empleado en esta cita. "Es un recurso que reforzará la dimensión emocional del relato y que dará luz e intensidad y más sentido a la celebración", opina Suárez. "Estoy seguro de que será una experiencia que sorprenderá", asegura. El edil presentó el programa este viernes acompañado por Javier Martínez, de Otea, y por Toño Migoya, de Fundación Gijón Rural. El programa sirve como antesala al Festival Aéreo, que se celebrará entre los días 24 y 26.