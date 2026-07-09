Gijón activa el plan para crear 300 viviendas protegidas frente al Albergue Covadonga
El trazado definitivo del futuro vial en superficie de la calle Carlos Marx tras el derribo del viaducto permite desbloquear un programa proyectado desde hace décadas e incorporado al Plan Llave
El proyecto para crear unas 300 viviendas protegidas en el entorno de Carlos Marx, en las explanadas frente al Albergue Covadonga, se reactiva con la redacción de su tramitación urbanística. En concreto, el Ayuntamiento ha sacado a licitación la elaboración de los documentos urbanísticos que en el futuro integrarán el estudio detalle y de reparcelación de un ámbito que lleva años identificado pero que no podía definirse del todo sobre plano hasta que no prosperase el plan del derribo del viaducto de Carlos Marx y la reordenación de su entorno con un nuevo vial en superficie, un proyecto ahora aún pendiente de licitación, pero ya elaborado y validado. El plan urbanístico municipal, por su lado, se presenta ahora con un recorrido administrativo aún largo y se calcula que se demorará hasta octubre del año que viene.
En los pliegos para redactar los nuevos documentos urbanísticos, el Ayuntamiento señala que el ámbito, denominado CRI-05, está incluido en el plan de ordenación municipal como suelo urbano no consolidado y pendiente de desarrollo. Explican también los técnicos que "en los últimos años, como consecuencia de diversos factores", la ciudad está viviendo "un incremento de las dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada". Citan como ejemplos "la falta de actividad edificatoria" y "el aumento del precio del alquiler". El ámbito pendiente de desarrollo, completan, dejan "un mínimo" de 23.369 metros cuadrados a destinar a un uso residencial e íntegro para vivienda protegida. El gobierno local ya ha dicho que la estimación es que de aquí salgan unos 300 pisos y la ficha recoge una altura máxima de doce plantas. Se prevé dedicar otros 11.684 metros cuadrados para equipamiento dotacional y terciario.
Las parcelas que centrarán el estudio están ubicadas en el entronque de Carlos Marx con Sanz Crespo, frente al Albergue Covadonga, donde hoy se encuentran dos explanadas de aparcamiento en superficie. De hecho, los técnicos aclaran en estos pliegos que el recurso para personas sin hogar está inmerso en un proyecto de reforma (ahora mismo en licitación y con la previsión de que las obras se inicien en unos meses) y que la redacción del estudio detalle debe tener información detallada de esta actuación, para "tener en cuenta" los espacios exteriores que resultarán tras ella.
Al tratarse de un suelo no consolidado que debe reparcelarse y detallarse en su totalidad, el proceso para esta tramitación será más bien largo y no culminará hasta, se calcula, octubre del año que viene. Para entonces los redactores que se hagan con este contrato tendrán que definir volúmenes y rasantes, regularizar la configuración jurídica de las fincas, encargarse de la redacción del futuro informe de las alegaciones que se presenten y tramitar los documentos iniciales y definitivos de cada paso administrativo.
Este nuevo programa de viviendas protegidas, no obstante, establece una propuesta urbanística que "a priori" apuesta por un modelo de construcción "coherente con la morfología del entorno". Por eso, en la altura máxima edificable en la parte más próxima a Sanz Crespo se sitúa en doce plantas y, en el lateral de la calle Luarca, ocho alturas más ático. La ficha urbanística recoge también un aparcamiento bajo rasante en el entorno del Palacio de Justicia y la carretera Vizcaína.
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