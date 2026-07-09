Mar de niebla
Álvarez Rouco, concejala de Vox, ha emprendido una campaña contra Mar de Niebla a la que acusa de trato de favor. Para Vox, trato de favor es cualquier ayuda pública que no vaya a la fundación de Abascal, la iglesia, asociaciones xenófobas, homofóbicas y ultracatólicas, tauromaquia, cotos de caza, banderas gigantes en todas las plazas y demás valores carpetovetónicos que son los únicos que acepta. Denuncia las obras de un nuevo proyecto social de la Fundación y casualmente alguien las vandaliza mientras, también casualmente, en las redes aparecen furibundos ataques plagados de calumnias, insultos y amenazas a sus promotores.
Mar de Niebla lleva 22 años trabajando por los más vulnerables, con resultados óptimos, sin molestar a los vecinos de la zona oeste. El Ayuntamiento de Gijón reconoció su labor con la Medalla de Plata en 2018. Ahora están transformando un antiguo bar de La Calzada en un espacio de formación en hostelería, comedor comunitario y actividades del barrio; según explican: «Surge para atender varias necesidades detectadas en el entorno y nace para crear un espacio formativo en el ámbito de la hostelería, favorecer el acceso a una alimentación saludable y de cercanía, prevenir la soledad y promover un espacio de encuentro social y cultural. El nuevo centro comunitario está diseñado para convertirse en un lugar de encuentro, aprendizaje, participación y apoyo mutuo para personas de todas las edades, vecinos y vecinas de la zona...».
Mar de Niebla tiene el aval de una impecable trayectoria de 22 años, y el proyecto «Cocinas comunitarias» el apoyo de la Consejería de Derechos Sociales, el Ayuntamiento y la red de entidades del Distrito Oeste. Vox intenta sembrar el miedo entre los vecinos para abortar el proyecto. Mentiras, miedo y odio son las armas de Vox, pero esta vez no va a conseguir nada, la zona oeste está vacunada de fascismos, ha estado presente en todas las reivindicaciones que mejoraron nuestra sociedad, tiene conciencia de clase y sabe quiénes son sus enemigos. VOX incumple reiteradamente la Constitución y la Ley de partidos y estaría ilegalizado si esta ley no se hubiera aprobado para usar y tirar, para ilegalizar a Herri Batasuna y luego olvidarla.
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