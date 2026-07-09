Un músico de una banda de gaitas de Gijón encuentra un petroglifo desconocido en el Picu'l Sol

El músico Raúl Cepedal se encontraba el pasado sábado en el Picu'l Sol junto al resto de integrantes de la banda de gaitas "Villa de Xixón" para amenizar la presentación de la nueva equipación del Sporting. El intérprete, que toca el bombo en el grupo, compagina esta tarea con su trabajo como pintor y chapista y con escapadas a la montaña en sus ratos libres, y gracias a esta última afición tiene un ojo entrenado para los detalles que le permitió, mientras se daba un paseo aprovechando uno de los descansos del acto, apreciar "de refilón" que una de las rocas del pico tenía unas marcas inusuales. Esos trazos resultaron ser un petroglifo, por ahora de origen indeterminado y bajo investigación arqueológica, y que hasta ahora se encontraba sin catalogar. "A simple vista apenas se veía, pero me fije", celebra el músico.

El petroglifo muestras una simbología en forma de aspa que ya se ha hallado en otras regiones asturianas. Cepedal, de hecho, dice ser un gran seguidor de las investigaciones arqueológicas en curso en Asturias y que gracias a ese interés ya tenía contacto con la Plataforma Cultural Bribones, investigadores en esta materia, y que en la misma jornada de sábado, alertados por el músico, fueron al Picu'l Sol a investigar el grabado. Desde esta plataforma explican que el hallazgo se encuentra "sobre una pequeña piedra de arenisca de unos 40 centímetros de longitud" y que "permanece parcialmente oculto por la vegetación". "Su escasa visibilidad y el hecho de que apenas sea perceptible sobre la superficie de la roca hacen especialmente destacable el descubrimiento", explican desde esta plataforma, liderada por Arcadio Noriega, que destaca "la importancia de la colaboración ciudadana en la protección del patrimonio arqueológico".

El grabado tiene trazas geométricas en forma de aspa y "es similar a otros descubiertos y documentados en la región desde hace años", detallan desde la Plataforma Bribones, con sede el Laviana. "Localizar un motivo de estas características en un entorno natural resulta una tarea de notable dificultad", añaden. Los integrantes, tras desplazarse al lugar y confirmar la existencia del grabado, pusieron el hallazgo en conocimiento de la Consejería de Cultura, cuyos especialistas serán ahora los encargados de iniciar el procedimiento administrativo para estudiar, documentar y proteger el elemento si así se considera. Por ahora, es imposible apuntar a qué época pueden pertenecer estas marcas.

"Este tipo de descubrimientos solo adquieren su verdadero valor cuando son tratados por profesionales de la arqueología", destacan desde Bribones, que dejan por ello el resto de la investigación en manos de los expertos del área de Patrimonio de la consejería citada. "La colaboración entre descubridores, asociaciones y especialistas constituye un modelo de actuación responsable que beneficia al conjunto de la sociedad", destaca Noriega. Su asociación aprovecha el descubrimiento para hacer un llamamiento y "recordar que cualquier persona que localice un posible resto arqueológico debe comunicarlo con la mayor rapidez posible a la dirección general de Patrimonio Cultural o, en su defecto, a la Guardia Civil". "Evitar la manipulación del hallazgo y facilitar la intervención de los especialistas es la mejor forma de garantizar la conservación de un patrimonio que pertenece a todos", cuentan.

Integrantes del Sporting posan con la banda de gaitas "Villa de Xixón", con Raúl Cepedal sentado en el centro con su bombo, el pasado sábado, cuando se produjo el hallazgo. / Miki López

Por lo demás, la plataforma ha subido un vídeo en redes en el que el propio Noriega y el también integrante del grupo Iván Cortina agradecen personalmente a Cepedal su colaboración. "Su actuación, unida a la rápida respuesta de la asociación y a la intervención de los arqueólogos de Patrimonio, constituye un ejemplo de cómo la cooperación entre ciudadanos y administraciones permite descubrir, proteger y conservar el legado histórico de Asturias", dicen.

Cepedal, por su parte, dice haberse sacado una espinita personal: había alertado de otras marcas en rocas en estos últimos años que resultaron ser falsas alarmas. "Me gusta el tema, voy mucho a la montaña y me fijo en estas cosas, pero esta es la primera vez que doy un aviso y resulta positivo. Este además era difícil de encontrar", se felicita.