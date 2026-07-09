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Paseo Gastro 2026 ya tiene casetas: estos serán los 20 establecimientos de la Semana Grande de Gijón

El sorteo celebrado este jueves repartió las plazas entre 17 negocios de Gijón, dos de Oviedo y uno de Lugones, que ofrecerán su propuesta gastronómica del 5 al 16 de agosto

Hosteleros participantes en el Paseo Gastro con el Presidente de Divertia, Óliver Suárez, tras el sorteo

Hosteleros participantes en el Paseo Gastro con el Presidente de Divertia, Óliver Suárez, tras el sorteo / LNE

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Miguel Martín

La Casa de la Palmera acogió este jueves el sorteo con el que se adjudicaron las 20 casetas que darán forma a la tercera edición del evento gastronómico de la Semana Grande de Gijón, una cita que se celebrará del 5 al 16 de agosto entre el paseo de Begoña y los Jardines de la Reina.

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La resolución llega apenas un día después de cerrarse el proceso de inscripción, que volvió a confirmar el atractivo de la iniciativa al registrar 36 solicitudes para solo 20 plazas. Finalmente, el reparto deja 17 establecimientos gijoneses, dos de Oviedo y uno de Lugones, reflejando la apertura regional estrenada este año sin perder el peso mayoritario de la hostelería local.

En el paseo de Begoña se instalarán las casetas de Doña Concha (Oviedo), Berty's Burger, La Vaca Asustada, La Taberna Asturiana, Tacojón, Parrilla Belmonte, Acicorbo, ATM Burgers, Café San Pedro, La Trastineta, Bella Vida, El Sarao, Arde Lucus y La Suiza.

El espacio de los Jardines de la Reina reunirá a La Mejillonera Poniente, Bambara, Capone, Toto Brunch and Coffee, Las Tablas del Campillín (Oviedo) y Sidrería Guarapu (Lugones), completando las seis casetas previstas para el nuevo emplazamiento que sustituye este año al espacio de Claudio Alvargonzález.

El sorteo se celebró en presencia de los hosteleros que cumplían los requisitos de la convocatoria y que previamente habían indicado su preferencia por uno o ambos espacios, los establecimientos que no obtuvieron plaza pasarán a integrar una lista de espera para cubrir posibles renuncias o impagos. El plazo para formalizar el primer abono concluirá el próximo lunes.

Desde la empresa coordinadora del evento, Gustatio, se mostraron “muy satisfechos un año más por el alto nivel de la hostelería que ha apostado por Paseo Gastro” y "el porcentaje alto de establecimientos que han querido repetir tras el éxito de las pasadas ediciones y la cantidad de nuevos locales, incluso de fuera de Gijón, que han querido sumarse a la iniciativa, consolidándola".

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La oferta volverá a combinar propuestas de street food, tapas tradicionales y cocina internacional. Cada establecimiento dispondrá de una caseta con terraza propia y el recinto contará también con actuaciones musicales, sesiones de DJ y demostraciones gastronómicas, con el objetivo de convertir el Paseo Gastro en uno de los principales focos de la Semana Grande gijonesa.

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