El precio por el que sale a la venta un edificio de Cimavilla que alberga un mítico bar de Gijón

El edificio de la calle Vicaría en cuyo bajo se ubica el popular bar TNT de Cimavilla se encuentra a la venta por 220.000 euros. El anuncio acaba de publicarse en los portales inmobiliarios online y figura como entidad comercializadora Asturiana de Pisos (ADP). Fuentes de la hostelería local señalan que el negocio, con mucha solera, no ha anunciado su cierre y que se entiende que el propietario está a la espera de saber si la operación genera interés. El bar lleva más de 30 años abierto.

En la descripción de la oferta se señala que el inmueble dispone de 86 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, los dedicados al establecimiento hostelero, y a los que se debe sumar "un espacio bajo cubierta que amplía sus posibilidades de aprovechamiento".

De aparecer un comprador, el futuro de este inmueble podría cambiar. La inmobiliaria señala que, si bien el edificio "actualmente funciona como bar", su "excelente ubicación y versatilidad" suponen un "enorme potencial" para impulsar proyectos diferentes. Se citan como ejemplos crear apartamientos turísticos, reformar el inmueble para convertirlo en un "hotel boutique", reconfigurar el espacio como restaurante como cafetería o dejarlo como un alojamiento vacacional, así como destinarlo a oficinas o cualquier otro negocio "siempre sujeto a la normativa urbanística y a la obtención de las licencias correspondientes".

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Destaca también la inmobiliaria la "privilegiada localización" del inmueble por ubicarse en pleno Cimavilla, "una de las zonas más visitadas de Gijón", algo que juicio de la empresa comercializadora "garantiza una constante afluencia de turistas y visitantes", haciendo del edificio "una inversión con un extraordinario potencial de rentabilidad". No es, por lo demás, el primer intento por vender este edificio. Figura otra oferta por el mismo importe, actualizada por última vez el mes pasado, a través de otra inmobiliaria.