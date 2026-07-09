Del primer concierto de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en Asturias a Hombres G, Dani Martín y el reguetón de Danny Romero o Dasoul: el programa completo de Gijón Life
El festival del parque Hermanos Castro empieza este viernes con la famosa banda vasca y termina el 1 de agosto con los grupos que triunfaron en los años noventa
Gijón Life empieza fuerte. Nada menos que con el reencuentro este viernes de La Oreja de Van Gogh y su primer vocalista, Amaia Montero. Será el primer concierto en Asturias de la reunificación de la banda, tras la sonada salida de Leire Martínez, que estuvo el pasado fin de semana en las fiestas de los Exconxuraos de Llanera. El famoso grupo de pop rock español, nacido en el País Vasco hace treinta años, llega a Gijón dentro de su gira "Tantas cosas que contar".
A partir de las 22.30 horas, sobre el escenario del parque Hermanos Castro, se escucharán grandes éxitos como “Cuídate”, “La Playa”, “Puedes contar conmigo", “Rosas”, “20 de enero”… “Todas esas canciones que, treinta años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva”, señalan los promotores del festival, que este año viene con novedades.
WAY Festival
Será un festival dentro de otro, pues el sábado será el turno de WAY Festival. El cartel está lleno de grandes nombres de la escena musical española: Hombres G, Carolina Durante, Siloé, Las Petunias, Mateo Erña y Las hijas de Chimo Bayo. Todo de nuevo en el parque Hermanos Castro. La entrada general, para todos los conciertos, cuesta 60,50 euros.
Dani Martín
De este sábado se salta al sábado día 25, a las 20.00 horas, con otro de los platos fuertes del Gijón Life: Dani Martín dentro de su gira "25 P*t*s años". El artista, que estuvo por última vez en Asturias (en Gijón concretamente) en 2022, ha querido celebrar su cuarto de siglo sobre los escenarios haciendo escala en el Principado. Hay entradas todavía a la venta desde 56 euros en la pista de Hermanos Castro.
La noche del reguetón
Gijón Life tendrá su propio día (o mejor dicho, noche) de perreo. Será el viernes 31 de julio bajo el nombre de "I love Regaeton" y con un precio de 45 euros la entrada general. Están Alexis & Fido, Angel & Khriz, Wolfine, Dasoul, Fuego, Danny Romero, Lorna, José de Rico, Xriz, DCS, Charly Rodríguez y Dame + Gasolina DJ's.
La música de los 90
El festival gijonés se despedirá el sábado 1 de agosto con "Love 90s", una cita musical que ya se vivió con enorme éxito en 2018 y donde tienen cabida todos los grupos que triunfaron en los años 90. Lntrada general tiene un precio mínimo de 48 euros.
Esta es la lista completa de artistas: Alexia, Haddway, DR Alban, Mystic, Whigfield, Rozalia, Daisy Dee de Technotronic, Paradisio, Chimo Bayo, Rebeca, Jumper Brothersa, Ku Minerva, Viceversa, Marian Dacal y Sensity World. Los mini conciertos serán presentados por Fernandisco.
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