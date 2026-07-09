La procesión del Carmen aspira a batir su récord de participación con nuevas incorporaciones y más actos en tierra y mar
La cita, que se celebrará el 16 de julio, adelantará su salida, estrenará un arco de campana, bailes regionales y anima a los fieles a lanzar claveles durante el recorrido
La procesión de la Virgen del Carmen volverá a recorrer las calles y la bahía de Gijón el próximo 16 de julio con un programa reforzado y la previsión de congregar a más público que nunca. La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen afronta la tercera edición desde su recuperación convencida de que la cita continúa creciendo tanto en participación como en devoción popular, después del éxito registrado en los dos últimos años.
Durante la presentación del programa, celebrada este jueves en el Ayuntamiento, el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, destacó que la recuperación de esta tradición se ha convertido en “un absoluto éxito” y reiteró el compromiso municipal para seguir apoyando una celebración que “no puede volver a perderse”.
Una cofradía en pleno crecimiento
El hermano mayor de la Cofradía, Álvaro Fernández, explicó que la entidad vive un momento de expansión. Solo este año se han incorporado cerca de medio centenar de nuevos cofrades, una cifra que calificó de “muy importante” para una cofradía que apenas inicia esta nueva etapa.
Además, anunció el nombramiento del comandante naval, Luis Rodríguez Garat, como cofrade de honor, una distinción que recibirá oficialmente en un acto que se celebrará después de la procesión.
Fernández aseguró que la organización espera una asistencia superior a la del año pasado, tanto en las calles como en el puerto, donde volverá a desarrollarse la tradicional procesión marítima.
Salida más temprana y mismo recorrido
La imagen partirá de la parroquia de San José a las 16.30 horas, media hora antes que en la edición anterior para evitar los retrasos acumulados en 2025. El recorrido terrestre será el mismo: Álvarez Garaya, plaza del Carmen, calles Moros y Jovellanos, donde se repetirá el saludo al Sagrado Corazón de Jesús frente a la basílica antes de dirigirse al puerto.
El embarque de la Virgen está previsto para las 18.00 horas y, tras la procesión por la bahía, el regreso se realizará por la plaza Mayor hasta la iglesia de San Pedro, donde tendrá lugar la misa solemne.
Bailes asturianos y una lluvia de claveles
Entre las principales novedades de este año figura la incorporación de bailes regionales como homenaje a la Virgen. Habrá tres actuaciones: a la salida de San José, en la zona de embarque y frente a la iglesia de San Pedro, acompañadas por la Banda de Gaites Villa de Xixón.
La organización también mantendrá las tradicionales petaladas a la salida del templo y en la plaza Mayor, pero hace un llamamiento a los asistentes para que participen lanzando un único clavel durante el recorrido. La recomendación responde a la necesidad de proteger el histórico manto de la imagen, evitando flores que puedan deteriorarlo.
La Banda de Gaites Villa de Xixón abrirá nuevamente el cortejo, mientras que la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo acompañará el paso. En la zona del embarque actuará de nuevo el Coro Marinero Manín de Lastres, que este año dispondrá de megafonía para que sus interpretaciones puedan seguirse desde todo el entorno portuario.
La procesión marítima repetirá el recorrido del año pasado y contará con el dispositivo de seguridad de Cruz Roja y la Guardia Civil del Mar. La Virgen volverá a navegar a bordo del buque Pelúgano, del Club de Vela Virgen del Mar, mientras la organización espera una participación de embarcaciones privadas aún mayor que en la edición anterior.
Nuevos estrenos para el paso
La cofradía aprovechará la procesión para presentar varias piezas de nueva creación. La más destacada es un arco de campana realizado por el orfebre sevillano Ramón León de la Torre, autor también de la corona estrenada el pasado año. Elaborado en bronce y bañado en oro de 24 quilates, servirá para marcar los distintos levantamientos del paso durante la procesión.
También se estrenarán nuevos remates para los varales, fabricados mediante tecnología 3D y decorados con símbolos marianos, además de nuevos gallardetes para el interior de la iglesia de San José y elementos identificativos para el personal encargado de coordinar el cortejo.
Los actos religiosos continuarán este sábado con un besamanos extraordinario, durante el que la imagen será descendida del altar para facilitar que los fieles puedan acercarse a ella antes de la gran procesión del día 16.
Durante la presentación, el párroco de San José, Fernando Llenín, destacó que el renacimiento de la cofradía supone también la recuperación de una de las expresiones más arraigadas de la cultura popular gijonesa y celebró la incorporación de elementos de la tradición asturiana, como los bailes regionales, al homenaje a la patrona de los marineros.
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