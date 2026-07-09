Somió tira de arte en el Evaristo Valle: el concurso de pintura reúne a más de 75 pequeños

«En realidad aquí vienen por el chocolate que viene después», con estas palabras, cargadas de cariño, se expresó ayer el director del Museo Evaristo Valle, Pablo Basagoiti, para describir la emoción de los cerca de 75 pequeños que participaron en la XXV edición del Certamen de Dibujo y Pintura Carmen de Somió en los jardines del centro museístico dedicado al pintor en la parroquia. Las familias acudieron en masa al evento un año más para ver a sus hijos pintar y corretear por todo el recinto, para acabar con churros y chocolate en un prado cercano.

La presidenta de la asociación de vecinos «San Julián» de Somió, Soledad Lafuente, estuvo ayer presente en el certamen al ser esta entidad una de las organizadoras del mismo. Lafuente concretó que participaron unos 75 guajes y que el año más fuerte fue el 2009 cuando llegaron a haber 120. «Hay hasta una familia que ha llegado directamente desde Bélgica», comentó Lafuente, igual de ilusionada que los jóvenes.

El objetivo de la asociación es fomentar la creatividad de los niños y niñas que acuden a la actividad, por eso se les otorga total libertad. A todos los que estuvieron allí se les entregó un diploma por haber participado, así como también un obsequio a la salida, antes de que saliesen corriendo para disfrutar de unos churros con chocolate.

En teoría, los jóvenes dibujantes deberían de centrarse en el edificio del museo, pero los críos tuvieron otras inquietudes, así que algunos optaron por dibujar la rica variedad de plantas del Museo. Todas las obras se guardan en la secretaría de la asociación de vecinos de Somió. Y no solo se almacenan, porque todos los interesados pueden acudir a la entidad para verlos si lo desean.

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Tumbadas en una toalla sobre el césped estaban Lucía Casasola, Carmen Di Marco y Nina Di Marco, dibujando tranquilamente paisajes y plantas mientras charlaban entre sí. «Es la segunda vez que venimos», contaron. No era el caso de Lucía Baena, que pintaba en los jardines por primera vez. «Repetiré el año que viene», aseguró esta pequeña, sobre un certamen que está en plena forma.